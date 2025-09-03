彰化8.1萬戶停水39小時！百年古井成救命甘泉　民眾排隊取水

▲彰化市一間眼鏡行古井開放給民眾取水。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市及和美鎮有8.1萬餘戶自今(3日)凌晨零時起，面臨長達39小時停水困境。許多市民家中水龍頭早已滴水不剩，生活陷入不便。然而，民族路上一家眼鏡行門前的一座百年古井，意外成為了這場停水浩劫中的「救命甘泉」，大批民眾提著大大的紅色空桶前往取水，形成一道獨特的排隊景象。

這座古井擁有百年歷史，據店家表示，其地下水源源不絕，即使在過去的枯水期也從未枯竭。平時，店家就已開放民眾免費取水，沒想到這次彰化市的大規模停水，讓這口古井發揮了意想不到的作用。只見眼鏡行店員不斷來回壓動水壓泵浦，將清涼的地下水打入民眾手中的大大小小水桶中。

店家特別提醒，由於這是地下水源，僅能用於洗滌衣物、沖洗馬桶等用途，不建議直接飲用。儘管如此，對於急需用水的市民而言，這口古井無疑是雪中送炭。

此次停水影響甚廣，許多美容美髮店、小吃店、飲料店紛紛張貼公告，表示今日、明日將暫停營業。不過，也有部分小吃、餐廳業者因預先備有大型水塔，生意不受影響，照常營業。這場突如其來的停水，不僅考驗著市民的應變能力，也讓這口沉寂百年的古井，再次展現其珍貴的價值。