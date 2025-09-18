注意！明起2縣市分區大停水　最長斷水達5天

▲明（19）日起台南與南投兩縣市多個行政區將分區停水 。（圖／記者許宥孺攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

台灣自來水公司公告，明（19）日起台南市與南投縣多個行政區將進行停水作業，原因包括管線汰換、降低漏水率調查及消防栓增設工程。受影響的時間和範圍各有不同，其中南投市光明一路、文獻路、中興路、南新路及新興路等路段停水時間最長，將連續5天、每日自上午8時30分至下午5時30分暫停供水。

台南市停水時段與區域

[廣告]請繼續往下閱讀...

●麻豆區：9月19日上午9時至下午3時（6小時），影響中興里、興農里及多條街道，因進行分區計量管網建置及封閉漏水調查工程。

●新營區：9月19日上午9時至下午5時（8小時），中山路部分門牌號碼將停水，配合三民路等管線汰換施工。

●山上區：9月19日上午9時至下午5時（8小時），明和里明和路75之36號周邊停水，因消防局增設消防栓。

●新市區：9月19日上午9時至下午5時（8小時），潭頂里100-7號附近停水，原因同樣為消防栓增設工程。

南投縣停水時段與區域

●南投市光明一路、文獻路、中興路、南新路、新興路：9月19日至23日，連續5天每日停水，時間為上午8時30分至下午5時30分，因辦理南新路管線汰換及表位改接工程。

●南投市公園街、大同街、龍井街：9月19日上午8時至下午5時（9小時），配合南陽復興小區等改善工程進行管線改接。



台水公司呼籲民眾務必提前儲水，最好在停水前6小時完成，以免因集中取水導致管線末端水壓驟降而無水可用。停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉引發火災或造成設備損壞。同時，若自來水進水口低於地面的用戶，應關閉總表前的制水閥，避免發生虹吸污染。

恢復供水初期，建議將家中所有水龍頭打開，讓管線中的空氣排出，加速供水恢復。部分地勢較高或位於末端的地區，可能因水壓不足導致復水延遲，屬於正常情況。如恢復後仍無水可用，可聯繫台水，由專人到場協助。