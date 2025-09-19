法國至少50萬人罷工示威！醫護、教師抗議撙節　要求課徵富人稅

▲主辦單位宣稱全法國多達100萬人參加示威。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國新任總理勒克努（Sébastien Lecornu）上任僅一周便面臨全國大規模罷工抗議，民眾18日走上街頭反對預算刪減政策，當局估計約有50萬人，不過主辦單位宣稱全法國多達100萬人參加。這場示威有醫護人員、藥師、教師、大眾運輸駕駛等人響應，其中一大訴求就是要對富人加稅。

BBC、衛報等報導，法國各地18日發起抗議活動，示威群眾遍布巴黎、馬賽、里昂等城市，火車、公車等大眾運輸工具的駕駛司機罷工，醫療機構工作人員、藥師也參加，教師、學校食堂工作者也響應。

這讓大眾交通嚴重中斷，巴黎地鐵多條路線停駛，示威者在巴黎與警方發生衝突，部分抗議群眾破壞商家，員警使用催淚瓦斯以及盾牌驅散群眾。當局出動8萬警力維安，逮捕超過300人。

法國總工會領袖比內（Sophie Binet）稱，「我們懷著巨大憤怒以及同樣強烈的決心」、「預算應該由街頭決定」。工會呼籲增加公共服務支出、提高富人稅收，並取消預算刪減方案。

巴黎郊區的公部門員工席薇（Sylvie）直言，法國是少數仍有適當社會保障體系與安全往來照顧社會上需要幫助的人的國家之一，但如今這正受到資金削減的侵蝕，「公共部門人員的工資非常低，我們從事這項工作是因為熱愛，想為大眾服務，但我們卻被指責是高公共債務的禍首。事實上，是馬克宏對企業的稅收減免害的。我們今天來和平遊行，是希望政府開始傾聽我們的聲音」。

49歲男子紀堯姆（Guillaume）認為，社會保障受到攻擊，從養老金、社會保障、醫療保障都是，「富人越來越有錢，不平等越來越嚴重……我今天要在這裡告訴政府：停止用稅收減免補貼的形式把錢送給大企業，這正損害社會和整個公共部門，我們需要採取措施對非常有錢的人課稅」。

