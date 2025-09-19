葛萊美獎作曲人「驚傳墜機身亡」！　小飛機墜毀農田

記者吳美依／綜合報導

美國北卡州18日發生墜機事故，一架單引擎小飛機突然墜毀富蘭克林鎮（Franklin）的農田，機上3人全數罹難。最新消息證實，死者包括57歲的葛萊美獎得主、鄉村音樂創作天才布瑞特詹姆斯（Brett James）。

WTVF等美媒報導，這架西銳SR22T（Cirrus SR22T）單引擎小飛機隸屬於詹姆斯名下，於當地時間下午12時41分從納什維爾（Nashville）約翰圖恩機場（John C. Tune Airport）起飛，下午3時左右墜落在梅肯郡機場（Macon County Airport）旁的農田。

當局證實機上3人全部罹難，墜機地點附近還有一所小學，所幸沒有造成更多地面傷亡。美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查，北卡州公路巡警也加入協助。

▲57歲的詹姆斯（Brett James）不幸去世。（圖／翻攝instagram@brettjamessongs）



詹姆斯堪稱2000年代最具影響力的鄉村音樂創作者之一，畢生創作超過800首歌曲，一共寫出27首鄉村電台冠軍單曲，合作藝人遍及泰勒絲、邦喬飛等巨星。他曾寫出凱莉安德伍（Carrie Underwood）演唱名曲「耶穌接手吧」（Jesus Take the Wheel），勇奪2007年第49屆葛萊美獎最佳鄉村歌曲獎，以及鄉村歌手班特利 （Dierks Bentley）2013年熱門歌曲「我堅持」（I Hold On）。

2020年，詹姆斯入選納什維爾作曲家名人堂（Nashville Songwriters Hall of Fame），他生前2度獲得美國作曲家、作家和發行商協會（ASCAP）年度鄉村創作人殊榮。