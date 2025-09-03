普渡化愛心！台電屏東區處善行送暖到社會角落

▲台電屏東區處捐贈中元普渡物資給社福機構。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處昨(9/2)日舉行中元普渡，今年結合普渡與公益，號召同仁樂捐10萬餘元善款購得60包白米、18罐奶粉、6箱餅乾等物資，由仇忠銘處長、邱煜斌副處長分別致贈給社福機構，不僅展現台電公司對傳統文化的重視，也彰顯對弱勢族群的關懷，並帶來實質的生活幫助，善盡企業責任。

受贈的有台灣關懷急難救助協會、財團法人屏東縣私立屏東啟智教養院、創世基金會屏東分院、正德屏東分院愛心廚房、信望愛家園及華山基金會屏東愛心天使站等慈善機構與弱勢團體。

台灣關懷急難救助協會表示，本協會提供弱勢兒少課後輔導與獨居寒士送餐，關懷弱勢街友送餐溫飽，另外也配合節慶辦理物資發放及義剪等活動，這次特別感謝台電屏東區處對於睦鄰關懷等公益活動均不遺餘力，捐贈的物資有如及時雨，讓弱勢兒少及獨居寒士適度的幫助。

屏東啟智教養院民國60年開始，以收容養護六歲以上中、重度智能不足之身心障礙兒童為主，推廣特殊教育與增進身心障礙者權益為目的，提供家庭式照顧，訓練身心障礙者生活自理，培養社會生活適應能力，教養院表示很感謝台電所捐之物資，讓弱勢族群都能感受到台電給予的關懷與溫暖。



創世基金會屏東分院長年辦理植物人、三失(失依、失智、失能)老人、寒士等社會服務工作，這次特別感謝台電屏東區處的愛心與熱心公益，此時收到來自台電的愛心物資，非常感動，台電藉此善舉呼籲大眾適時給與救助，也希望懷抱著感恩的心，引領更多企業一起善盡社會責任。

仇忠銘處長表示，每年舉辦的中元普渡，不僅是傳統民俗，更是分享與感恩的時刻。除了祈求全體員工與承攬商夥伴工作平安順利外，也深切追思歷年因公殉職的同仁，滿載著感恩與祝福的心意。普渡之際，既安撫無形眾生，也希望透過這一點點心力，溫暖更多在生活路上需要支持的人，讓善意在社會間延續傳遞。透過祭拜，我們向看不見的守護力量致意；透過捐贈，我們把祝福化為實際的關懷，將溫暖送到社會的每一個角落。



台電公司表示，未來也持續秉持著人飢己飢，人溺己溺的精神，以實際行動回饋社會，共同照顧更多有需要的民眾。持續堅守公益善舉的崗位，發揮善的影響力，敦親睦鄰、投入公益，不斷將愛心傳遞下去。