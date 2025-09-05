國民黨出「萊爾校長」紓壓球要幫犯法黨工募款　綠批毫無羞恥心

▲國民黨昨宣布將限量推出「萊爾校長」紓壓球，為大罷免期間遭司法起訴的黨工募款。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨大批黨工因在罷免案中造假連署，遭到起訴；而國民黨8月中推出「萊爾校長」CF後，在網路上迅速爆紅，國民黨昨宣布將「萊爾校長」實體化，只要捐款就可獲得「萊爾校長紓壓球」，幫國民黨遭受司法迫害的黨工募集司法資源。對此，民進黨今（5日）表示，AI山寨、造假連署，國民黨就是「區特黨」，違法事實攤在眼前，國民黨卻不願道歉，甚至還這些違法案件募款，簡直毫無羞恥心。

國民黨為連署罷免綠委深陷「幽靈連署案」，甚至基隆市府民政處長透過戶政系統個資比對協助連署，多名涉案黨工被抓也幾乎全數認罪。堪稱是中華民國近年來最大選舉舞弊案。

民進黨指出，國民黨推出所謂的「萊爾校長」壓力球，還說要靠這個替涉「幽靈連署案」遭起訴的黨工籌錢。但角色外型根本就是AI仿造《南方公園》的二創作品，許多網友就批評，國民黨不只做山寨影片，還拿來做小物當募款商品，根本就是公然侵權，是要讓台灣丟臉丟到國際嗎？

民進黨表示，而且，國民黨在台北、新北、台中、嘉義、台南等地的地方黨部黨工，都陸續因為偽造罷免連署書被起訴，累計已有數十人，其中許多位黨工更已「直接認罪」！違法事實攤在眼前，國民黨卻不願道歉，甚至還這些違法案件募款，簡直毫無羞恥心。

民進黨質疑，國民黨現任的黨主席朱立倫要卸任了，卻從沒替這場全國性的造假連署負責，現在還要用山寨、抄襲的IP募款，根本就是欺騙社會，造假連署不認錯，還拿山寨小物募款，國民黨才是萊爾黨吧？還是要叫區特（cheater）黨？