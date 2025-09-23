　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文表態：願為台灣安全和習近平對話　不支持國防預算超過GDP3%

▲鄭麗文22日出席「台灣外國記者會」座談會。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲鄭麗文22日出席「台灣外國記者會」座談會。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文，下同）

記者郭運興／台北報導

鄭麗文22日出席「台灣外國記者會」座談會，會議主題為「重返執政？國民黨主席選舉為何重要」，鄭麗文發表演說並和外國駐台記者交流，被問到「是否會前往北京和習近平見面對話」？鄭麗文表示，只要有助於兩岸溝通，並有助台灣人民安全利益，願意和北京進行對話。另外「是否支持賴政府國防預算超過GDP的3%，未來達到5%」，鄭麗文強調，她不支持，目前國防預算超過整體預算的三分之一，嚴重排擠其他領域，台海安全應先著重於政治上的和解。

鄭麗文發文整理座談會發言重點，她表示，兩岸不應以衝突戰爭方式處理兩岸問題，國民黨應該降低兩岸衝突，避免兩岸衝突戰爭，進行兩岸的和解，推動兩岸的交流與和平互動。相反地，民進黨視對岸為仇敵，已經造成兩岸對立緊張，影響台灣的經濟與民生。

鄭麗文強調，在對外關係、對美關係與兩岸關係層面，國民黨的首要立場是保護台灣的全民福祉，鄭麗文主張台灣必須堅守以下三大原則。第一「不做麻煩製造者」、第二「不做美中關係的犧牲者」、第三「更積極的，成為和平締造者」。

被問到「如果當選國民黨主席，是否會前往北京和習近平見面對話」？鄭麗文表示，只要有助於兩岸溝通，並有助於台灣人民的安全與利益，她願意和北京方面進行對話、討論兩岸許多影響台灣的各項議題。

鄭麗文指出，兩岸長期的對話是需要的，國民黨是要代表台灣的主流民意與利益，和大陸方面的對話，討論各方面的問題，國民黨要能清楚的表達我們的理念與利益。

針對「九二共識」，鄭麗文認為，九二共識很重要，重啟對話，建立互動交流，在民進黨的兩岸停滯後，九二共識可以做為回復對話與互動的基礎，但是兩岸不可能只是停留在九二共識，要與時並進。

另外，被問到「是否支持賴清德政府國防預算超過GDP的3%，未來達到5%」？鄭麗文強調，她不支持，目前國防預算已經超過整體政府預算的三分之一，嚴重排擠其他領域的預算，造成國家財政難以負擔，影響民生建設和社會福利。

鄭麗文認為，什麼才是合理的國防預算是可以討論的，但相較日本增加國防只到GDP的1.8%，韓國只有2.3%，台灣在這麼短的時間進行如此大幅度國防預算的增加，並不合理，台海的安全應先著重致力於政治上的和解，然後才是台灣需要足以自我防衛的國防與軍備。

▲▼鄭麗文22日出席「台灣外國記者會」座談會。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發
鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓
快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：挑戰人性「踏入必輸的局」

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

新兵臉遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻：這種草包怎當國防立委

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

花蓮堰塞湖溢流！卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

政院指已說清新版財劃法補助事權　北市嗆：只有簡報沒有公文

馬太鞍溪溢流釀災　民進黨速援救災物資、徵調泛舟物品助災民撤離

特搜隊待命中　陳其邁「同島一命」：高雄風災也受各地朋友支援

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

花蓮撐住！堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　台北先遣搜救隊連夜支援救災

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：挑戰人性「踏入必輸的局」

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

新兵臉遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻：這種草包怎當國防立委

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

花蓮堰塞湖溢流！卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

政院指已說清新版財劃法補助事權　北市嗆：只有簡報沒有公文

馬太鞍溪溢流釀災　民進黨速援救災物資、徵調泛舟物品助災民撤離

特搜隊待命中　陳其邁「同島一命」：高雄風災也受各地朋友支援

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

花蓮撐住！堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　台北先遣搜救隊連夜支援救災

秋分到！　4生肖大豐收

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

佐佐木朗希飆161.9公里！羅伯斯曝25日重返大聯盟角色安排

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

快訊／光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓長者受困多罹難

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣折合45萬新台幣！採第5代油電

坤悅邀震驚13億人「超級演說家」寇乃馨　分享高情商溝通坤粉嗨翻

狠嗆普丁顏面盡失　川普：美國準備「祭重稅」逼停戰爭

《我家的事》曾敬驊「國中照」被挖出！戴粗框眼鏡青澀模樣　網讚從小帥到大

大谷翔平季後賽前最後登板　羅伯斯：若順利將挑戰6局

【輸血2萬c.c.搶救】成功嶺新兵最新傷勢曝！　「1/3臉消失」腦卡極細碎片

政治熱門新聞

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

傅崐萁棄選國民黨主席　真正布局曝光

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：踏入必輸的局

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

卓榮泰見釋昭慧研議「拒領普發1萬」選項　溫朗東轟：已明顯不適任

堰塞湖工程8月已納特別預算處理　傅崐萁：盼政院負起責盡快解決

即／財產申報再出包被罰72萬　鍾東錦說話了

特搜隊待命中　陳其邁：高雄風災也受各地支援

卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

普發1萬政院研議「拒領」選項　學者轟偽善：情緒勒索支持者當沙包

快訊／普發1萬設「拒領」喊卡　行政院：維持原有領取管道

他列5大點反轟釋昭慧：道德綁架製造新的分裂

更多熱門

相關新聞

北市慶雙十活動曝光　抽籤搶限量3000張國慶椅

北市慶雙十活動曝光　抽籤搶限量3000張國慶椅

國慶日倒數，台北市政府今（23日）舉辦114年國慶暖身記者會，由台北市長蔣萬安帶領小朋友揭曉國慶活動亮點，「生生喝鮮乳」政策也加入慶典行列，當日只要持數位兌換卡就能免費兌換鮮奶，活動周邊還設置「晨光市集」以及「國慶」主題DIY體驗，現場也規劃巨型運動體驗與巨型扭蛋機，並同步公布國慶限量好禮「國慶椅」，今年同樣採「線上登記抽籤、現場報到」方式辦理，共有3000名幸運兒可把國慶好禮帶回家。

中央依財劃法減營養午餐補助　蔣萬安這樣說

中央依財劃法減營養午餐補助　蔣萬安這樣說

拒見王滬寧致雙城論壇緩辦？　蔣萬安怒了

拒見王滬寧致雙城論壇緩辦？　蔣萬安怒了

看國民黨如何演繹黨主席選舉　不顧是非的權謀將再度失去翻盤機會

看國民黨如何演繹黨主席選舉　不顧是非的權謀將再度失去翻盤機會

2028韓、盧相爭？　郝：建立民主機制

2028韓、盧相爭？　郝：建立民主機制

關鍵字：

鄭麗文習近平國民黨民進黨國防預算兩岸

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓

OL遭「惡魔丘比特」迷昏　淫邪清潔工落網

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面