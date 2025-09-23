鄭麗文表態：願為台灣安全和習近平對話　不支持國防預算超過GDP3%

▲鄭麗文22日出席「台灣外國記者會」座談會。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文，下同）

鄭麗文22日出席「台灣外國記者會」座談會，會議主題為「重返執政？國民黨主席選舉為何重要」，鄭麗文發表演說並和外國駐台記者交流，被問到「是否會前往北京和習近平見面對話」？鄭麗文表示，只要有助於兩岸溝通，並有助台灣人民安全利益，願意和北京進行對話。另外「是否支持賴政府國防預算超過GDP的3%，未來達到5%」，鄭麗文強調，她不支持，目前國防預算超過整體預算的三分之一，嚴重排擠其他領域，台海安全應先著重於政治上的和解。

鄭麗文發文整理座談會發言重點，她表示，兩岸不應以衝突戰爭方式處理兩岸問題，國民黨應該降低兩岸衝突，避免兩岸衝突戰爭，進行兩岸的和解，推動兩岸的交流與和平互動。相反地，民進黨視對岸為仇敵，已經造成兩岸對立緊張，影響台灣的經濟與民生。

鄭麗文強調，在對外關係、對美關係與兩岸關係層面，國民黨的首要立場是保護台灣的全民福祉，鄭麗文主張台灣必須堅守以下三大原則。第一「不做麻煩製造者」、第二「不做美中關係的犧牲者」、第三「更積極的，成為和平締造者」。

被問到「如果當選國民黨主席，是否會前往北京和習近平見面對話」？鄭麗文表示，只要有助於兩岸溝通，並有助於台灣人民的安全與利益，她願意和北京方面進行對話、討論兩岸許多影響台灣的各項議題。

鄭麗文指出，兩岸長期的對話是需要的，國民黨是要代表台灣的主流民意與利益，和大陸方面的對話，討論各方面的問題，國民黨要能清楚的表達我們的理念與利益。

針對「九二共識」，鄭麗文認為，九二共識很重要，重啟對話，建立互動交流，在民進黨的兩岸停滯後，九二共識可以做為回復對話與互動的基礎，但是兩岸不可能只是停留在九二共識，要與時並進。

另外，被問到「是否支持賴清德政府國防預算超過GDP的3%，未來達到5%」？鄭麗文強調，她不支持，目前國防預算已經超過整體政府預算的三分之一，嚴重排擠其他領域的預算，造成國家財政難以負擔，影響民生建設和社會福利。

鄭麗文認為，什麼才是合理的國防預算是可以討論的，但相較日本增加國防只到GDP的1.8%，韓國只有2.3%，台灣在這麼短的時間進行如此大幅度國防預算的增加，並不合理，台海的安全應先著重致力於政治上的和解，然後才是台灣需要足以自我防衛的國防與軍備。