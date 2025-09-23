　
大陸 大陸焦點 特派現場

看不懂文物？　西安碑林博物館用新科技促進互動

▲▼西安碑林博物館。（圖／記者陳冠宇攝）

▲西安碑林博物館。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／西安報導

鼎鼎大名的西安碑林博物館，過去因碑刻文字古老且解讀困難，讓不少遊客「有看沒有懂」。今年剛開放的新館引入大量數位技術，包括擴增實境（AR）技術、裸眼3D展示及觸摸裝置等，參觀者可以與文物進行互動，讓文化遺產得以打破時空與知識的壁壘。

西安碑林博物館創建於1944年，是在擁有900多年歷史的「西安碑林」基礎上擴建而成。西安碑林可追溯至北宋元祐二年（1087年），最初興建是為了保存唐代的《開成石經碑》、《石台孝經碑》及顏真卿、柳宗元等人的書法名碑。

▲▼西安碑林博物館。（圖／記者陳冠宇攝）

▲「撞臉漢字」互動裝置。（圖／記者陳冠宇攝）

歷時十餘年建設，西安碑林博物館新館今年5月間正式開放。在文物保護與數位化採集方面，啟動了「珍貴文物數位化保護」項目，借助高精度數位化掃描技術，對館藏的珍貴碑刻進行全面數位化採集與處理，包括《嶧山刻石》、《斷千字文刻石》和《顏家廟碑》等。

如此一來，就為每一塊石碑建立了永久性的數位檔案，實現內容的數位存檔與高效利用，這不僅減少實物展列帶來的磨損風險，透過數位對映（Digital twin）技術，研究人員可以在不接觸實物的條件下進行學術研究，大幅降低了文物保護風險。

在深度互動體驗方面，碑林博物館運用數位技術設計了多種遊客參與方式。首先是數位臨摹書法，遊客可透過特製的數位臨摹台，選擇喜歡的碑帖進行臨摹練習。數位系統能即時追蹤手指或筆跡的運動，提供運筆力度、速度和角度的回饋式指導。完成臨摹後，遊客還可以透過手機掃描QRcode，將自己的作品以圖片形式保存。

▼數位臨摹體驗。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼西安碑林博物館。（圖／記者陳冠宇攝）

其次是刻碑的全過程模擬，遊客在互動螢幕上選定碑石後，可根據螢幕的指引，體驗從描紅到雕刻的每一步。為了增加體驗的真實感，雕刻過程中還伴有石粉飛濺的特效。

另外，館方設置了數位拓印系統，可還原傳統拓印的細節。此系統詳細展示拓印的步驟，包括清潔碑體、上紙以及使用鬃刷敲打，每一步操作都有專業講解。最方便的是，遊客無需蘸墨，就能「拓印」出如《石台孝經》、《多寶塔碑》等經典碑刻。

▼AI即時繪畫體驗。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼西安碑林博物館。（圖／記者陳冠宇攝）

09/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

