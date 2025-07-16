西安氣溫43℃致「多住戶玻璃熱炸」！　居民嚇：已經連2年這樣

▲玻璃熱炸。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西西安14日至16日連續3天最高溫超40℃，市區最高達46℃，地表溫度突破歷史極值。咸陽武功地表溫度72.9℃（打破紀錄）、西安臨潼72.1℃（追平紀錄），高陵、咸陽等地均超70℃。多位居民表示自家陽台、窗戶玻璃突然發生巨響「熱炸了」。

綜合陸媒報導，多名西安居民反映，家中玻璃無外力撞擊下爆裂，如衛浴、陽台等曝曬區域，玻璃呈蜘蛛網狀碎裂，不僅如此，公車月台、辦公大樓玻璃因持續曝曬自爆，長沙、上海東方明珠等全國多出現同類事件。

▲西安連日高溫。（圖／翻攝自微博）

多位居民表示，「去年也這樣，我當時花了4000元（人民幣）修好」、「今天43℃，當下發出巨響，嚇死全家人」、「我當下怕整個碎掉，趕快衝過去用強力膠先固定好」、「嚇我一跳，我還以為有人高空墜物」、「我去年夏天臥室爆了一塊超大的」。

氣象專家指出，玻璃內外溫差超50℃（外側曝曬60℃以上，內側空調冷凍），導致熱壓力失衡，疊加強化玻璃固有0.3%至0.5%自爆率。

氣象消息指出，15時前後，西安氣溫超過了41℃。預計明天，西安最高氣溫還可能到達42℃，如果實現，加上昨天和今天，西安將遭遇40℃三連擊。統計數據顯示，1961至2024年期間，2001年後西安40℃出現得更為頻繁，另外，西安6月、7月40℃最多見。