　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

西安氣溫43℃致「多住戶玻璃熱炸」！　居民嚇：已經連2年這樣

▲玻璃熱炸。（圖／翻攝自微博）

▲玻璃熱炸。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西西安14日至16日連續3天最高溫超40℃，市區最高達46℃，地表溫度突破歷史極值。咸陽武功地表溫度72.9℃（打破紀錄）、西安臨潼72.1℃（追平紀錄），高陵、咸陽等地均超70℃。多位居民表示自家陽台、窗戶玻璃突然發生巨響「熱炸了」。

綜合陸媒報導，多名西安居民反映，家中玻璃無外力撞擊下爆裂，如衛浴、陽台等曝曬區域，玻璃呈蜘蛛網狀碎裂，不僅如此，公車月台、辦公大樓玻璃因持續曝曬自爆，長沙、上海東方明珠等全國多出現同類事件。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲西安連日高溫。（圖／翻攝自微博）

多位居民表示，「去年也這樣，我當時花了4000元（人民幣）修好」、「今天43℃，當下發出巨響，嚇死全家人」、「我當下怕整個碎掉，趕快衝過去用強力膠先固定好」、「嚇我一跳，我還以為有人高空墜物」、「我去年夏天臥室爆了一塊超大的」。

氣象專家指出，玻璃內外溫差超50℃（外側曝曬60℃以上，內側空調冷凍），導致熱壓力失衡，疊加強化玻璃固有0.3%至0.5%自爆率。

氣象消息指出，15時前後，西安氣溫超過了41℃。預計明天，西安最高氣溫還可能到達42℃，如果實現，加上昨天和今天，西安將遭遇40℃三連擊。統計數據顯示，1961至2024年期間，2001年後西安40℃出現得更為頻繁，另外，西安6月、7月40℃最多見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳梨遭連開多槍「本人狀況曝光」
簡奇陞質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉
台電員工不忍了！轟賴政府：拚命工作不是為了「撥補千億」大內宣
鳳梨初體驗知名迴轉壽司後出事　遭開12槍...歐菈疑也在車上
獨／顏清標父親辭世　享耆壽94歲
開槍致死案無罪定讞！副所長首度發聲
彰化縣府發錢了！豪大雨釀災...汽車最高領2萬
快訊／嫌犯開槍掃射畫面曝！尾隨「鳳梨」阿法座車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

輝達首度亮相鏈博會！　大陸特供H20晶片卻缺席展場

西安氣溫43℃致「多住戶玻璃熱炸」！　居民嚇：已經連2年這樣

美各種施壓！高端人才選擇回流中國　黃仁勳：對美國是損失

陸企等輝達正式發貨通知　黃仁勳： 已收到預訂 H20 晶片訂單

陸超過150萬開發者在輝達實現創新　黃仁勳：AI下一步是機器人系統

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡　23歲妻崩潰喊：絕不改嫁

飛機上肚子痛　陸16歲少女產下女嬰

陸男童遭塞後車廂！爸爸、繼母坐前座：只有一兩個小時

陸4歲女目睹父救哥落水失蹤　「頭七」尋獲遺體在24米深湖底

「補藥加老鼠藥」毒家暴夫　陸女遭判刑3年

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

輝達首度亮相鏈博會！　大陸特供H20晶片卻缺席展場

西安氣溫43℃致「多住戶玻璃熱炸」！　居民嚇：已經連2年這樣

美各種施壓！高端人才選擇回流中國　黃仁勳：對美國是損失

陸企等輝達正式發貨通知　黃仁勳： 已收到預訂 H20 晶片訂單

陸超過150萬開發者在輝達實現創新　黃仁勳：AI下一步是機器人系統

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡　23歲妻崩潰喊：絕不改嫁

飛機上肚子痛　陸16歲少女產下女嬰

陸男童遭塞後車廂！爸爸、繼母坐前座：只有一兩個小時

陸4歲女目睹父救哥落水失蹤　「頭七」尋獲遺體在24米深湖底

「補藥加老鼠藥」毒家暴夫　陸女遭判刑3年

宋嘉翔猛打賞攻守俱佳！古久保淡定：這只是正常表現

未來高中教育的趨勢與能力培養　迎接AI與永續時代的組合式超能力

老婆歐菈受驚嚇！　鳳梨遭歹徒連開12槍「本人狀況曝光」

鼻翼老是卡粉脫妝？角質太厚、粉上太多都是NG行為

嘉藥打造中藥檢測人才搖籃　培訓200人強化品質競爭力

新光三越董座爭奪戰落幕　吳東昇續任　吳昕陽升任副董

體育署攜手愛爾達、公視轉播世大運　各平台播出資訊一次看

十年搭檔寫下告別序章　日本「最美女雙」直落2晉級日羽公開賽次輪

颱風毀家園　蔡育輝籲：急需捐款、太空包、帆布與志工支援

溫布頓網球場重要「鷹眼」　哈里斯鷹Rufus綠茵場上工作17年

【天價一碗麵】台中男不甩演習騎車買午餐！最高可罰15萬

大陸熱門新聞

人妻爛尾樓維權爆紅！最新影片曝光

古代也有紅姐！他扮女裝...性侵182位美人　慘被處死

快訊／再制裁沈伯洋之父企業！　陸廢止在海關登記註冊

撿回收撿到金手鐲！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

全球都在跳！《大展鴻圖》原創舞蹈是他們

大陸人民是不是中華民國國民？　國台辦這樣說

黃仁勳唐裝亮相：中國AI模型是世界級

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

25歲網紅「經痛十年」受不了…決定停經

誰最心動？盤點「南京紅爺4大男嘉賓」

陸媒世運報導還喊「中國台北」？　國台辦：奧會模式不涉及新聞

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

民進黨點名陸5款App有威脅　國台辦：必遭民意反對

更多熱門

相關新聞

陝西氣溫直逼45℃　居民：像火爐在烤

陝西氣溫直逼45℃　居民：像火爐在烤

中國中央氣象台15日06時繼續發布高溫橙色預警，高溫天氣持續發展增強，今明兩天，是本輪高溫影響範圍最廣、強度最強的時段。氣象分析師信欣指出，陝西岐山報出最高溫恐達44至45℃，寶雞則報出43℃。

台灣青年首遊西安　異口同聲想看「兵馬俑」

台灣青年首遊西安　異口同聲想看「兵馬俑」

韓國太熱了！韓職抗暑出招

韓國太熱了！韓職抗暑出招

飆破40°C也不裝冷氣　法國人寧願忍耐

飆破40°C也不裝冷氣　法國人寧願忍耐

中國最熱！杭州氣溫未來4天將達40℃

中國最熱！杭州氣溫未來4天將達40℃

關鍵字：

西安熱浪玻璃熱炸

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

即／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

即／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面