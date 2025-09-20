網紅批「台灣極端社會」推手　Cheap酸爆：懶得鳥下弦鬼

▲網紅Cheap（圖／翻攝臉書／Cheap）

記者葉國吏／綜合報導

網紅林辰在YouTube影片中批評網紅Cheap是台灣極端社會的推手，引發網路論戰。Cheap隨後於PTT回應，戲稱林辰為《鬼滅之刃》的下弦鬼，直言懶得理會「一個挺4X的人說我極端，真是笑死！」

Cheap在PTT發文點名側翼網紅的言論「毫無邏輯」，批評他們只專注於取悅少數同溫層。「他們根本不想溝通，只是想讓那10%的群體自我感覺良好，甚至在大罷免32:0慘敗後，抱團取暖、互相安慰罷了。」他用動漫《鬼滅之刃》作比，暗指林辰及其他側翼網紅連「下弦鬼」都稱不上，言辭毫不留情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Cheap於PTT回應林辰。（圖／翻攝批踢踢）

此外，Cheap舉例側翼的護短行為，諷刺罷團行動過於極端，嚇壞了中間選民。他表示，只要提出批評，立刻就有人跳出來護航罷團，甚至稱罷團「很努力不該檢討」。Cheap不屑地吐槽：「那詐騙集團也很努力騙人啊，是不是也不要檢討他們？」

對於林辰指控他是極端社會的推手，Cheap反問：「以前社會有這麼對立嗎？」他回憶過去PTT文化充滿幽默調侃，酸馬英九時沒人當真受傷，現在卻因拍街景或前往中國，遭到出征或公審。他認為如今的獵巫氛圍才是問題根源，並反駁責任全推給他的說法「荒謬至極」。