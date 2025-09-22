「交通安全月」多元宣導　村落廣播「國布雙語」

▲布農語加入宣導，「交通安全月」推廣更接地氣 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

九月是全國交通安全月，台東縣警察局關山分局為擴大宣導效益，特別運用社區廣播系統，將「人本交通、停讓文化」與「車輛慢看停、行人安全行」的核心理念傳送至基層村落。為貼近在地族群，廣播內容除中文外，更加入布農族語版本，讓長者與族人聽得懂、記得住，提升宣導的親和力。藉由社區活動中心廣播放送，長者與孩童隨時都能聽到交通安全提醒，讓觀念逐步內化。

除廣播宣導外，關山分局也深入轄內學校、文健站與社區，利用集會場合進行交通安全課程。員警準備手拿板、海報及大型布條，並透過有獎徵答增加趣味，讓學生與民眾在輕鬆互動中吸收知識。另一方面，分局還與各級學校、公部門合作，透過LED跑馬燈全天候播放交通安全標語，使訊息成為日常生活中的固定提醒。

為進一步提升能見度，分局並與各鄉鎮清潔隊合作，在回收車輛兩側懸掛大型布條，並透過車輛廣播同步播放交通安全訊息。清潔隊每日行經大街小巷，讓宣導真正做到「無死角」，使交通安全理念在社區、田間小路乃至家門口隨處可見。

關山警察分局表示，警察不僅是治安守護者，更是交通安全的推動者。透過多元且創新的宣導方式，盼能讓「慢看停」與「停讓文化」落實於日常駕駛習慣，逐步建立以人為本的友善交通環境，共同守護台東縣民的生命安全。