生育補助「一胎10萬」真的有用？Cheap酸：怕某些人只生不養

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

因應少子化困境，行政院會擬通過「好孕三方案」，只要生一胎就補助新台幣10萬元，相關計畫已納明年度預算，預計2026年元旦上路。對此，百萬網紅Cheap直言，爽歸爽、能減輕新手爸媽負擔，但難解少子化根本問題，「就怕這10萬元，變成『某些人』的『套利』工具…這些人看到10萬元就拼命生，反正他們只負責生不負責養。」

Cheap在粉專表示，政府下猛藥，一胎要給10萬，他覺得發錢當然很爽，可以減少新手爸媽負擔，但要解決少子化還是很難，因為問題卡在「房價爆炸、低薪高工時、職場環境差」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他擔心這10萬塊會變某些人的套利工具，「這些人看到10萬元就拼命生，反正他們只負責生不負責養，然後一堆隔代教養造成社會問題，把成本嫁禍給大家。」

他直呼這是不當誘因，「在經濟學中，這種情況被稱為『不當誘因』（perverse incentive）」。並舉英國殖民印度時，為了控制眼鏡蛇的數量，原本推出抓眼鏡蛇換獎金的政策，後來有民眾鑽漏洞，乾脆大量養殖眼鏡蛇，「撒錢有效果，但沒搭配制度，可能會出現更多問題。」

最後，他模擬政策走向，「1.增加條件門檻：讓補助不好拿，如要提供工作紀錄、育兒計畫」、「2.放任亂領，有發就好：反正生育率真的提高了阿」、「3.把錢綁在長期育兒支持：如學費折抵、公托點數，不直接給錢」，並評估「依照我對台灣的了解，2的機率最高」。又酸道：「政府：生一胎，林北給10萬！某些人：製造我可以，維護不行。」

留言區也炸鍋，「10萬治標不治本，房價與工時才是關鍵」、「把補助綁在疫苗、公托最實在」、「公托延托到七點才救爸媽」、「生一個配一間社宅才有感」、「發十萬、房價再漲十趴」。不少人直喊，「多蓋公托、讓大家準時下班，比發現金更有用。」