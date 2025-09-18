桃園男和女友吵架！放火砸路邊車洩憤　還拒付千元硬搭霸王車

▲桃園市賴姓男子今年6月間與女友吵架後心情不佳，竟在大園區和平西路上持磚塊砸破他人轎車，還放火焚燒洩恨。（資料照／大園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子今年4月間自大園區搭乘計程車前往中壢與新屋地區，再折回大園，事後誆稱抵達目的地後友人會出面支付車資，但事後卻無人出面，小黃駕駛始知受騙，憤而報警處理；今年6月間，賴男與女友吵架後心情不佳，在大園區和平西路上持噴漆與磚塊砸破他人轎車還亂噴漆，事後以打火機放火焚燒價值80萬元轎車洩恨，桃園地檢署偵結依詐欺、放火燒燬他人所有物、毀損等罪嫌提起公訴。

檢警調查，24歲賴姓男子於今年4月7日下午2時，明知自己沒錢，仍在大園區和平西路一段叫車至中壢區，向小黃駕駛謊稱友人屆時會幫其支付車資，小黃駕駛不疑有他依賴男指示載至中壢區環中東路目的地，卻未見有人現身，賴男再度指稱到新屋交流道附近有朋友會付車資，小黃依指示抵達後又改稱到中壢區圓光寺，再回到大園地區等地，始終未見有人出面支付車資，小黃駕駛始知受騙，賴男以此詐得1295元車資，小黃駕駛憤而報警。

另一方面，賴男今年6月2日凌晨近3時許，與女友吵架後心情不佳，竟騎車外出帶著噴漆罐，行經大園區和平西路一段附近，見路旁停放價值80萬元自小客車無人看顧，竟以磚塊砸破轎車左後車窗，再持噴漆罐朝車內亂噴，最後還以打火機引燃縱火，大園消防分隊據報後到場灌救，但自小客車已燒成廢鐵，車主事後根據附近監視器查出遭人縱火報警提告，警方循線查出是賴男所為。

桃園地檢署複訊時，賴男犯行觸犯刑法之詐欺得利罪、放火燒燬他人所有物及毀損等罪嫌，賴男坦承犯行，檢方除依法起訴外，並建請法院從重論處。