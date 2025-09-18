　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男和女友吵架！放火砸路邊車洩憤　還拒付千元硬搭霸王車

▲桃園市賴姓男子今年6月間與女友吵架後心情不佳，竟在大園區和平西路上持磚塊砸破他人轎車，還放火焚燒洩恨。（資料照／大園警方提供）

▲桃園市賴姓男子今年6月間與女友吵架後心情不佳，竟在大園區和平西路上持磚塊砸破他人轎車，還放火焚燒洩恨。（資料照／大園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子今年4月間自大園區搭乘計程車前往中壢與新屋地區，再折回大園，事後誆稱抵達目的地後友人會出面支付車資，但事後卻無人出面，小黃駕駛始知受騙，憤而報警處理；今年6月間，賴男與女友吵架後心情不佳，在大園區和平西路上持噴漆與磚塊砸破他人轎車還亂噴漆，事後以打火機放火焚燒價值80萬元轎車洩恨，桃園地檢署偵結依詐欺、放火燒燬他人所有物、毀損等罪嫌提起公訴。

檢警調查，24歲賴姓男子於今年4月7日下午2時，明知自己沒錢，仍在大園區和平西路一段叫車至中壢區，向小黃駕駛謊稱友人屆時會幫其支付車資，小黃駕駛不疑有他依賴男指示載至中壢區環中東路目的地，卻未見有人現身，賴男再度指稱到新屋交流道附近有朋友會付車資，小黃依指示抵達後又改稱到中壢區圓光寺，再回到大園地區等地，始終未見有人出面支付車資，小黃駕駛始知受騙，賴男以此詐得1295元車資，小黃駕駛憤而報警。

另一方面，賴男今年6月2日凌晨近3時許，與女友吵架後心情不佳，竟騎車外出帶著噴漆罐，行經大園區和平西路一段附近，見路旁停放價值80萬元自小客車無人看顧，竟以磚塊砸破轎車左後車窗，再持噴漆罐朝車內亂噴，最後還以打火機引燃縱火，大園消防分隊據報後到場灌救，但自小客車已燒成廢鐵，車主事後根據附近監視器查出遭人縱火報警提告，警方循線查出是賴男所為。

桃園地檢署複訊時，賴男犯行觸犯刑法之詐欺得利罪、放火燒燬他人所有物及毀損等罪嫌，賴男坦承犯行，檢方除依法起訴外，並建請法院從重論處。

 【更多新聞】

機車雙載自摔2女受傷「險摔進溝裡」　目擊者怒：路才鋪好又破洞

桃園男放學時間校門口「撒傳單討錢」　倒楣師：根本不認識他

恐怖情人鋸齒刀割喉！她全身赤裸衝超商滴血求救　插管2天搶回一命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陰莖手術奪命！丁斌煌上銬拿拐杖移送　畫面曝光
郝龍斌談與柯文哲恩怨　「柯當年攻擊讓我母親失眠痛苦」
蔡依林、郭富城誰睡比較健康？　醫揭「1關鍵」差很多
獨／超驚悚！台中出海口驚見「半顆頭顱」
陰莖增大術猝死！老母悲痛現身　護理師：沒幫麻醉
高中生戲水溺斃！爸媽告市府「告示牌有問題」判國賠218萬
快訊／國1「5車連環撞」！　後方紫爆大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陰莖手術奪命！惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署　畫面曝光

高雄肉店驚見「4隻米奇全家吃buffet」　噁心畫面曝！業者認疏失

吳欣盈提告超基因勝訴一半！取回幹細胞　要不到兒「四寶」

獨／超驚悚！台中出海口驚見「半顆頭顱」　急送法醫研究所

彰化伸港鐵皮修車倉庫濃煙狂竄　25平米陷火海！消防急灌救

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗　護理師：沒幫麻醉

台中高中生戲水溺斃！爸媽告市府「告示牌有問題」判國賠218萬

「陰莖增大」男暴斃診所內　法醫高大成研判問題恐為心肌梗塞

資安專家變駭客！入侵龍巖系統偷客戶個資　辯：只是研究未轉賣

屏東1~8月詐騙案破3866件　財損衝破15億！警拍1分鐘短片籲勿受騙

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

快訊／陰莖手術奪命！惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署　畫面曝光

高雄肉店驚見「4隻米奇全家吃buffet」　噁心畫面曝！業者認疏失

吳欣盈提告超基因勝訴一半！取回幹細胞　要不到兒「四寶」

獨／超驚悚！台中出海口驚見「半顆頭顱」　急送法醫研究所

彰化伸港鐵皮修車倉庫濃煙狂竄　25平米陷火海！消防急灌救

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗　護理師：沒幫麻醉

台中高中生戲水溺斃！爸媽告市府「告示牌有問題」判國賠218萬

「陰莖增大」男暴斃診所內　法醫高大成研判問題恐為心肌梗塞

資安專家變駭客！入侵龍巖系統偷客戶個資　辯：只是研究未轉賣

屏東1~8月詐騙案破3866件　財損衝破15億！警拍1分鐘短片籲勿受騙

新北國家防災日實兵演練　模擬8.5強震、首度跨夜收容

讓人瘋狂的「失控思考」！從覺察到混亂的心路歷程

鄭孟洳稱柯志恩收營利事業百萬政治獻金　他打臉：拿假數據潑髒水

快訊／陰莖手術奪命！惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署　畫面曝光

台驊控股斥資4.65億元　收購韓國SKYMASTER全數股權

迎戰立法院新會期　國民黨10／2召開「立法實務研討會」

首屆台灣國際兒少書展台中揭幕　閱讀能量跨越城市

請3天特休！年輕同事「爽放9天」算敢嗎　一票喊正常：一堆這樣的

國民黨主席大亂鬥　綠：有志參選者先為造假連署、財劃法出包道歉

郝龍斌談與柯文哲恩怨情仇　「柯當年的攻擊讓我母親失眠痛苦」

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

社會熱門新聞

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

即／海陸中士陳屍堤岸　軍方認屍深表哀痛

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

即／爆謝和弦連兄弟女友也不放過　Keanna挨告結果曝

32元電鍋變貪污？　最高檢急令辦案須顧「法理情」

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

男做「陰莖增大術」慘死　醫師丁斌煌遭逮捕上銬

陣頭少年網購40cm長刀　為「討禮物」怒斬舊愛

即／伴唱機龍頭翻船　168首名曲變盜版

更多熱門

相關新聞

後備軍人教召晚2天才去　下場曝光

後備軍人教召晚2天才去　下場曝光

桃園市陳姓男子是後備軍人，去年6月接獲後指部教育召集令，應於7月中旬接受精誠甲字動員召集令，未料，陳男卻意圖避免教育召集，晚了2天才報到，後指部依法函送桃園地檢署偵辦；桃園調查時，陳男坦承犯行，檢方偵結依妨害兵役治罪條例罪嫌提起公訴。

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

女車手扮投顧專員！約見面收209萬被逮

女車手扮投顧專員！約見面收209萬被逮

剪刀男恐嚇檳榔攤　得手118元檳榔與香菸

剪刀男恐嚇檳榔攤　得手118元檳榔與香菸

誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔

誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔

關鍵字：

惡男搭霸王車砸車縱火焚車大園警方桃檢

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面