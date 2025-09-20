桃園貨車撞分隔島！側翻翻躺路中畫面曝　滿地油污緊急清除

▲桃園市王姓男子今天下午2時許駕駛小貨車行經桃園區國際路時，失控撞上中央分隔島導致翻覆。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子今（20）日下午駕駛自小貨車行沿桃園區國際路往力行路方向行駛，卻突然失控撞上中央分隔島後導致翻覆，桃園警方據報到場處理，王男身體多處擦傷，員警實施酒測後酒測值為零，王男聲稱駕駛不當才翻覆，員警隨即由警消協助送醫；小貨車翻覆導致路面佈滿大量油污，警方通知市府工務局協助清理路面，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市王姓男子今天下午駕駛小貨車行經桃園區國際路失控自撞中央分隔島翻覆，警方到場處理。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方指出，31歲的王姓男子今天下午2時43分許，駕駛自小貨車沿國際路往力行路方向行駛，行經事故路段時失控自撞中央分隔島後翻覆。員警到場處理時，王男身體有多處擦傷，消防局第一大隊桃園分隊為王姓男子止血包紮，所幸其意識清醒，並無生命危險，隨即送往桃園敏盛醫院治療。

▲桃園市王姓男子今天下午駕駛小貨車行經桃園區國際路失控自撞中央分隔島翻覆，並請工務單位協助清理路面油污。（圖／桃園警分局提供）

警方為王男實施酒測，酒測值為零，王男聲稱疑因操作不當才撞上分隔島翻覆；因小貨車翻覆導致路面布滿大量油污，警方通報市府工務局派員協助清理路面，後續肇事責任則由警方調查釐清中。警方呼籲，汽機車駕駛人上路前應熟悉車輛操作方式，以避免發生事故。