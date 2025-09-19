印尼女幫打掃！突拔刀刺她肚子　桃園男疑酒後釀禍...這下慘了

▲桃園市劉姓男子今年7月間趁印尼籍女子在其住處幫忙打掃時，竟持剪刀猛刺其腹部，印尼女以手抵擋受傷後奪門而逃險死。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子今年7月間透過他人介紹，找來一名印尼籍女子在龜山住處幫忙打掃，劉男疑似酒後失控，見印尼女子打掃時，突然掏出預藏的剪刀猛刺其腹部，印尼女當場嚇壞，以手抵擋遭刺傷後奪門而逃。桃園地檢署調查時，劉否認犯行，辯稱「沒有印象」犯案，警方則提供現場照片、被害人醫院診斷證明等佐證，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，32歲的劉姓男子與印尼籍女子素不相識亦無糾紛，因認其位於龜山區住所有打掃需求，透過友人介紹僱用印尼籍女子於今年7月14日上午7時許到其住處打掃。印尼女子依其指示清掃廁所時，劉男卻突然在其後方以左手抵住其胸口，取出預藏剪刀高舉過頭後往印尼女腹部刺擊1刀，印尼女子受傷後嚇了一跳，劉男欲加強其力道再次朝其腹部欲刺擊，印尼女子以左手阻擋，導致左手中指被刺造成撕裂傷，隨即趁隙奪門逃離現場。

龜山警方據報後趕往現場，當場拘捕劉男到案，並扣得作案用剪刀等證物，隨即將受傷印尼籍女子送醫急救，始倖免於難救回一命。

▲龜山警方查扣劉男作案用剪刀等證物（資料照／龜山警方提供）

桃檢複訊時，被告劉男否認犯行，辯稱「沒有從後方抱住告訴人，也沒有印象有拿剪刀刺向告訴人，也不確定有沒有將門反鎖」等語。檢方根據警方現場照片、告訴人就醫診斷書、現場傷勢照片等佐證，檢方衡量告訴人與被告間並無糾紛等佐證，被告雖以否認犯行，應屬卸責之詞，難以憑採。

檢方查出，證人於警詢及偵查中證稱，沒有辦法明確說出被告總共刺我幾下，當下覺得自己生命遭到威脅，肚子可能要破開且可能會死掉，可以記得的是，被告兩次將剪刀高舉過頭往其肚子刺等語。檢方認為證人於警詢、偵查時均為一致之證述，尚無明顯重大之矛盾或瑕疵可指，且有診斷證明書附卷可佐，應屬信實。

檢方審酌被告以具高度危險性之手段致隻身在異鄉工作的外籍人士生命，嚴重破壞外籍人士相信我國係法治國家，因此願意於我國工作之信賴，且犯後毫無悔意，否認對告訴人受有傷害之犯行，顯見其對告訴人所為犯未有反省、道歉之意，犯後態度惡劣，所為實應嚴懲，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。