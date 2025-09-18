快訊／靜安會又被抄！找酒店妹組「剝皮團」　痴情職軍被騙400萬

▲詐騙集團誘使網友花錢購買定情物，營造曖昧情愫，其實只是詐團重複使用的淘寶假貨。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

竹聯幫靜安會成員涉嫌組織詐騙集團，找酒店小姐兼差交友，要求見面要送定情物、大型玩偶等方式，網友受騙花錢買到的全是淘寶假貨，而且小姐抱著玩偶擺拍後，還要還給公司，留著下一次詐騙使用，有職業軍人就這樣被騙走400萬元。台北地檢署指揮警方兵分18路搜索，拘提靜安會組長吳政修等16名詐欺嫌犯。

檢警日前偵辦靜安會大哥「夏安」夏尉瀧涉教唆小弟毆打女牙醫案時，在夏安經常出入的據點中，查扣電腦主機，裡面藏有大量網路對話紀錄，循線查到靜安會組長吳政修涉嫌從2024年開始，招募人力建設機房，在交友網站上大量發送旗下酒店小姐照片，吸引網友注意後，互相加LINE私聊。

詐騙機房的男性工作人員模仿小姐口吻，與網友建立曖昧情誼後，誘使網友如要見面，要送定情物表示誠意，詐團還會主動訂購上千元的手鍊、項鍊，讓搭配的小姐見面時，請網友親手幫小姐戴上，製造親暱氣氛。

若是網友看來較有資力，詐團會進一步要求網友網購樹萬元的迪士尼玩偶史黛拉，並且送到指定地址，由小姐抱著史黛拉拍照，表示收到網友的心意，但不管是項鍊飾品，或大型玩偶，其實都是淘寶上買來的假貨，用完就必須歸還詐團，之後更進一步以家道中落，被迫從事八大行業，要求網友幫忙買時數才能提早下班。

檢察官林易萱指揮台北市松山警分局、刑事局調查，過去1年至少有25名勞工、工程師、軍人受騙，總被害金額約600萬元，單人受騙最高400萬元，靜安會組長吳政修、人事主管林女等人被依詐欺取財等罪嫌移送法辦。