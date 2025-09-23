飯店馬桶驚見1.5公尺毒蛇！牠挺立不停「嘶吼」　驚恐畫面曝

▲ 飯店廁所出現一隻1.5公尺長的毒蛇。（圖／翻攝Rahul Chauhan X）

圖文／CTWANT

印度拉賈斯坦邦一家位於著名旅遊景點的飯店，近日出現意外訪客，一條1.5公尺長的毒蛇躲在馬桶裡，房客一看嚇壞，毒蛇也不停發出嘶嘶聲。有網友驚呼，「我最大的恐懼成真了」、「準備進入攻擊模式」。

टॉयलेट के कमोड में घुसा #Cobra सांप, परिवार आया दहशत में



अजमेर के ज्ञान विहार इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर की दूसरी मंजिल के टॉयलेट में एक कोबरा सांप जा घुसा।



सांप को कमोड में कुंडली मारे बैठे देख घरवाले दहशत में आ गए।



इस अप्रत्याशित और खौफनाक दृश्य को देखते ही घर… pic.twitter.com/B1RbJtUVk1 — Rahul Chauhan (@journorahull) September 20, 2025

據《印度時報》報導，拉賈斯坦邦阿吉梅爾某飯店2樓廁所被一條蛇闖入，最初，一名房客進入洗手間時，發現了這條爬行動物，隨後出現戲劇性的對峙。從影片中可見，毒蛇在自衛時猛然出擊，而救援隊小心翼翼地實施捕捉計劃。

最後，救援隊制伏了這條蛇，確保沒人受傷，隨後他們將這條毒蛇放回附近的森林，飯店恢復了平靜。此事在社群上引發熱議，不少網友紛紛留言，「我想要退飯店錢」、「那裡有一條蛇哈哈」、「我最大的恐懼成真了」、「成功解鎖恐懼」、「準備進入攻擊模式」、「為什麼這個人離蛇這麼近？」

報導也提及，人類與蛇的互動增多有諸多原因，其中氣候變遷、城市化快速發展以及土地利用變化居於首位。

