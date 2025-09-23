又是你！苗栗縣長鍾東錦第二度財產申報不實　遭開罰72萬

▲苗栗縣長鍾東錦（左）。（圖／記者楊永盛攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（23）日公布第283期廉政專刊，包含各縣市首長，特別的是，在「監察院辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單(114年1月至 3月) 」部分，現任苗栗縣長、時任苗栗縣議長鍾東錦再度因財產申報不實被開罰72萬，裁罰理由指出「應依規定據實申報財產，但申報109年11月1日之財產，就應申報之財產項目，未據實申報本人債權1筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實」。

監察院去年3月公布廉政專刊時，就曾因鍾東錦擔任副議長期間，未據實申報存款1筆、股票1筆及事業投資5筆，且申報不實理由不足採信，認定為故意申報不實，處鍾東錦新台幣56萬元罰鍰。當時是申報民國107年11月1日財產。

此次申報109年11月1日之財產，監察院指出，鍾東錦應依規定據實申報財產，卻未據實申報本人債權1筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實。而這已經是鍾東錦第二次因財產申報不實遭到開罰。

鍾東錦今年財產申報時就曾引起關注，鍾財力驚人，名下土地上百筆、存款3億96萬5216元、還有3161萬4832元的美債。鍾東錦當時解釋是娶到好老婆，妻子陳美琦生在鉅富之家，繼承土地難以度計，每年財產申報都要被拿出來凌遲一次，是否真的要向某些政客學習如何「技巧性」申報財產，才能安穩度日？