4資深軍官共謀詐取公帑　監院通過彈劾、要求國防部檢討教育訓練

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（19日）發布新聞稿指出，外交及國防委員會昨日通過監察委員蔡崇義、賴鼎銘、林文程的調查報告，針對國防部所屬甲、乙機關4名資深軍官共謀詐取國家相關費用，已先行彈劾並移送懲戒法院，另決議糾正國防部所屬甲機關，要求檢討教育訓練、管考及費用核實等制度疏失。

監委表示，國防部所屬甲機關A員、B員、C員與該部所屬乙機關D員均為資深軍官，卻於任職期間，共謀詐取國家相關費用，除經起訴並判決有罪之刑事責任外，在行政責任上亦嚴重損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失，前經監察院彈劾移送懲戒法院處理。

監委指出，由前開人員所涉情案顯示國防部所屬甲機關就所屬人員之教育訓練、管考機制及對於相關工作成果、費用之核實機制，確有疏失，爰提案糾正移送國防部轉飭所屬確實檢討改善。

監委表示，本案涉及國家機密，涉案人員姓名若遭媒體揭露及於司法院裁判書系統上載明，渠等個人權益及國家安全是否因此而受有影響，有待相關機關與偵審機關共同研議未來可行因應作法；又監察院依據憲法對公務人員之彈劾權及調查權，目的係為發動司法懲戒程序，以追究公務人員違法、失職情事，本即有調閱任何機密卷宗之權。

監委指出，然而本案監察院為調閱已起訴後之相關偵查卷證，卻直至案件繫屬刑事法院三審審理始取得原始偵查卷證，為落實刑懲併行制度，監察院請司法院、法務部與相關掌管機敏工作之部門共同研議因應作法供所屬參處。