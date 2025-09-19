　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕累犯拒繳9.9萬罰款！被查出10多筆養老股票　兒大驚立刻繳清

▲書記官執行酒駕罰款案示意圖。（圖／屏東執行分署提供）

▲書記官執行酒駕罰款案示意圖。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名男子因酒駕判刑服刑完畢，駕照遭吊扣後仍不知悔改，再度酒後騎機車遭查獲，累積罰款達9萬9千元卻未繳納。屏東監理站移送屏東執行分署強制執行，分署扣押其存款僅受償部分，後續查出他名下還有多筆股票投資，遂進一步扣押集保帳戶。其子見父親養老股票被凍結，趕忙繳清罰鍰。

這位男子前因酒駕駕駛機車，觸犯公共危險罪，經法院判處徒刑執行完畢，駕駛執照亦被吊扣。105年5月間某日下午，他明知駕照被吊扣，喝酒不能駕駛機車，竟仍酒後駕駛機車，經警方查獲以其駕駛執照吊扣期間駕駛機車、5年內酒精濃度超過規定標準2次以上，違反修正前「道路交通管理處罰條例」第21條第1項第5款、第35條第3項規定予以舉發，男子違規數行為共計被裁罰新台幣9萬9000元。男子未繳納罰款經交通部公路局高雄區監理所屏東監理站移送強制執行受償2736元。為實現公法債權，屏東監理站檢具執行憑證再行移送屏東分署執行。

承辦書記官對他名下存款進行扣押僅受償1569元，他還積欠9萬多元公法債務，承辦書記官查調他財產發現他有高達10多筆股票投資所得，雖然每筆金額不高，約介於200多元至2千多元，但他投資的股票漲幅居多，於是發文扣押他的集保帳戶。

他的兒子收到扣押公文後，馬上致電分署表示要幫父親繳清罰款，提到他父親都把罰單或公文藏起來，不讓他們知道，要不是這次股票被扣押，他們也不知道父親有欠這些錢，分署扣到的股票是家人幫父親買的ETF型股票，給父親養老用的。在兒子幫父親繳清交通違規罰鍰後，分署立即撤銷扣押。

屏東分署表示，9月為全國交通安全月，喝酒不開車，開車不喝酒，大家一起共同守護道路交通安全，切莫輕忽觸法，傷財又肇禍。分署將持續堅決打擊酒駕及無照駕駛等交通違規行為，讓交通違規者心生警惕，以確保社會大眾的用路安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 0600 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
7-11開賣iPhone 17！　最高回饋2711元
快訊／衝浴室割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押
iPhone新機爆災情！實測驚見異常　蘋果證實有bug
板橋槍響！全車被打成蜂窩
日籍客住日月潭五星酒店「被床蝨咬全身」　業者：未發現蟲害跡象
星光幫歌手竟是全台通緝犯！16歲參賽畫面曝
快訊／輝達入股英特爾　2台廠股價大跌
被徐巧芯指「裝瘋逃兵」　溫朗東怒告糗了
大尺寸「樺加沙」颱風下周二、三最靠台　強度達顛峰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夭壽！鐵鉗飛來砸中前擋　國道版絕命終結站差點害人「登出」

快訊／鋸齒刀衝浴室狠割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押

女陸客金門自由行遭撞！頭部重創命危腦死　搭船返廈門醫治

國6重大車禍！自小客墜橋「乘客噴飛躺草叢」　撞成鐵餅畫面曝

全車都彈孔！板橋福德宮旁傳槍擊「23處痕跡」畫面曝　尋獲8鋼珠

酒駕累犯拒繳9.9萬罰款！被查出10多筆養老股票　兒大驚立刻繳清

救護車控邁巴赫擋道失敗！釣出承辦警：檢舉畫面沒能「一槍斃命」

淫主管要女員工加班！假好心刮痧、拔罐　伸手「4指摸胸」下場曝

今年第16次！高雄輕軌又挨撞　單車伯右轉不肯讓...倒地險被輾

被徐巧芯指控「裝瘋逃兵」...溫朗東怒告！檢察官一段話讓他糗了

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

夭壽！鐵鉗飛來砸中前擋　國道版絕命終結站差點害人「登出」

快訊／鋸齒刀衝浴室狠割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押

女陸客金門自由行遭撞！頭部重創命危腦死　搭船返廈門醫治

國6重大車禍！自小客墜橋「乘客噴飛躺草叢」　撞成鐵餅畫面曝

全車都彈孔！板橋福德宮旁傳槍擊「23處痕跡」畫面曝　尋獲8鋼珠

酒駕累犯拒繳9.9萬罰款！被查出10多筆養老股票　兒大驚立刻繳清

救護車控邁巴赫擋道失敗！釣出承辦警：檢舉畫面沒能「一槍斃命」

淫主管要女員工加班！假好心刮痧、拔罐　伸手「4指摸胸」下場曝

今年第16次！高雄輕軌又挨撞　單車伯右轉不肯讓...倒地險被輾

被徐巧芯指控「裝瘋逃兵」...溫朗東怒告！檢察官一段話讓他糗了

7-11開賣iPhone 17「最高回饋2711元」　新機周邊同步快閃購

基隆海科館「波口鱟頭鱝」疑感染死亡　曾有野放計畫多次遭拖延

夭壽！鐵鉗飛來砸中前擋　國道版絕命終結站差點害人「登出」

BE:FIRST JUNON登上道奇體育場開球　無落地好球贏得如雷掌聲

利特首闖金鐘　感動告白：「我愛你們！」

全台首創「府城果汁微醺巴士」　小朋友跑吧果汁喝到飽

快訊／鋸齒刀衝浴室狠割喉！她全裸逃超商求救...恐怖情人收押

克蕭激動落淚！愛妻育兒離不開棒球「以歡呼聲當搖籃曲」

大陣仗陪登記參選黨主席　郝龍斌舉「無私」誓言做黨內團結桶箍

羅志祥昔日子弟兵退團單飛　宣告出單曲再出發：放下壓力

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

社會熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

「超人醫師」徐超斌驚傳病逝享年58歲　一生為南迴醫療奮戰

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

棄屍畫面曝！媳婦拖粉色行李箱現身淡水捷運站

女陸客來台自由行遭追撞腦死　醫師夫趕來台灣

外送員「代客領包裹」　下場被判4個月

砍殺女大生兇嫌　同學父爆：早就是惡霸

快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦「認了棄屍」

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！

嫁來台僅8個月！40歲陸籍媳婦獨顧婆婆

大安男揮三節鞭「K爆台大碩士生」　殺人未遂移送

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

星光歌手被捕畫面曝！涉詐欺洗錢8條通緝

更多熱門

相關新聞

酒駕3犯怪警沒管束行動　他喊冤被打臉

酒駕3犯怪警沒管束行動　他喊冤被打臉

男子阿貴（化名）有3次酒駕紀錄，因執行檢察官不同意予以易科罰金，他向台南地院聲明異議，表示因為第2次酒駕之後，警員沒有依法管束他的行動，才會發生第3次酒駕，希望法官能同意讓他易科罰金或易服社會勞動。不過，台南地院法官認為阿貴根本沒有自省，日前裁定駁回。

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

單車師生渴困　警送水解渴添溫情

單車師生渴困　警送水解渴添溫情

屏東詐騙案破3866件 財損衝破15億

屏東詐騙案破3866件 財損衝破15億

台大男不婚不生「工作2年就財富自由」！原因曝光

台大男不婚不生「工作2年就財富自由」！原因曝光

關鍵字：

酒駕股票父子罰款屏東

讀者迴響

熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

「超人醫師」徐超斌驚傳病逝享年58歲　一生為南迴醫療奮戰

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

對台政策大轉彎？　川普今夏暫停120億軍援

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」

道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

空姐機上露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面