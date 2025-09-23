LIVE／超大豪雨持續到晚上　氣象署最新說明

生活中心／綜合報導

颱風樺加沙逐漸遠離，中央氣象署預計今日晚間解除海上警報。不過，受颱風外圍環流影響，各地仍有明顯雨勢，花蓮山區及台東山區有大豪雨或超大豪雨出現，花東地區及高屏山區也有豪雨機率，雨勢會持續到晚上。氣象署將於上午11時40分說明颱風最新動態。

根據氣象署觀測，樺加沙上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約 350 公里之處，以每小時20公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上，七級風平均暴風半徑320公里。

樺加沙過去3小時強度略為減弱，恆春半島已脫離暴風圈，氣象署於上午8時30分解除陸上警報，但颱風對台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面仍構成威脅，海上警報預計晚間才會解除。

▲樺加沙最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，今日白天降雨仍明顯，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區雨勢預計傍晚緩和，花東地區及高屏山區降雨依舊，但較大雨勢範圍縮小；明天外圍環流持續影響，花東及恆春降雨仍明顯。

氣象署提醒，今日花蓮山區及台東山區仍有大豪雨或超大豪雨出現，花東地區及高屏山區也有豪雨機率。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）