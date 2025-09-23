台鐵南北迴線及台東線晚間6點前停駛　一年內退票免手續費

▲台鐵今天晚間6時前南迴線、北迴線及台東線停駛。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風及其外圍環流豪雨影響，台鐵公司宣布，今天晚間6時前南迴線、北迴線及台東線停駛，購買期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。

台鐵表示，今天晚間6時前北迴線各級列車停駛，420次、421次、426次全區間停駛外，其餘列車行駛至宜蘭、羅東站或蘇澳新站為止。

台鐵指出，南迴線晚間6時前也全面停駛，對號列車新左營=台東431次、313次、317次停駛，165次截短行駛至潮州；台東=新左營308次、314次、422次、708次、324次（花蓮=台南間）停駛，168次潮州=七堵間正常行駛、386次潮州=台中間正常行駛。區間（快）車台東=枋寮間停駛。藍皮列車台東=枋寮5898次、5899次停駛。

另外，台東線部分，台東往花蓮423次、477次、431次、283次、439次、441次停駛；花蓮往台東422次、424次、324次、428次（花蓮=台東間）、232次、432次（花蓮=台東間）。



台鐵也說，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。