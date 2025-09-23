樺加沙影響未歇　今天3地區仍防超大豪雨

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風逐漸遠離，今天台灣仍受其外圍環流影響，有豪雨或大雨機率。中央氣象署中午11時30分持續發布海上颱風警報，今天花蓮縣、台東縣及屏東縣山區仍為降雨熱區，有超大豪雨等級降雨，花蓮縣、台東縣地區及高雄市、宜蘭縣山區也有大豪雨。

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今天中午11時中心位置在即在鵝鑾鼻的西南西方約380公里之處，以每小時20公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。

降雨警戒：花蓮縣、台東縣、屏東縣。

海上警戒：台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署簡任技正伍婉華表示，樺加沙逐漸往廣東海面移動，目前颱風環流雲系持續影響，造成瞬間強降雨等劇烈天氣，花東山區及屏東山區3小時累積雨量已超過100毫米。

她指出，今天西半部仍有短暫降雨，今晚到明早為降雨熱區，但降雨範圍較小，明天白天受外圍雲系影響，雨勢稍微趨緩，但各地仍有局部短暫降雨。21日至今屏東山區累積雨量已超過500毫米，花蓮也有近500毫米，宜蘭及屏東也有400至500毫米，新北300毫米以上。

受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署指出，今天花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣地區、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

氣象署也說，今、明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。