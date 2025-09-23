樺加沙颱風影響　公路局預警性封閉8路段

▲南橫公路。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風影響，今天花東地區持續有大雨及豪雨，公路局截至今天上午11時預警性封閉8處路段，並呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路。

預警性封閉路段：

1. 花蓮縣秀林鄉台8線114k+600~184k+500 (關原至太魯閣路段)暫停實施放行，視今(23)日中午過後沿線風雨情形及路況，再行公布通行時間。

2. 花蓮縣光復鄉馬太鞍溪橋南北端(台9線231k+650、232k+810)及向北延伸之台9線228k+600(長橋路段) 已於今(23)日10時起實施預警性封橋管制，將視天候、堰塞湖水位及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3. 高雄市桃源區台20線79k~89k+500(寶來二橋至桃源區公所路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4. 高雄市桃源區台20線91k+500(東莊便橋)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5. 高雄市桃源區台20臨93線便道0k~5k(勤和至復興路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6. 高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0k~44k(梅山口~向陽)，已於9月22日17時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7. 台東縣海端鄉台20線149k+110~199k+000(向陽至初來路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8. 高雄市六龜區台27線11k+500~24k+500 (中興至大津路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間