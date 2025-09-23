就是他！屏東木材工廠2度遭竊　休假警巧遇嫌犯通報逮人

▲屏東警分局員警逮獲竊嫌許姓男子。（圖／記者陳崑福攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東長治鄉德新路木材工廠今年3月與8月先後發生竊案，損失馬達、鐵棍等物品共數千元。轄區屏東警分局德協派出所員警楊宇澤調閱監視器後，發現同一名年約60多歲男子涉案，但因車牌遭遮蔽一度難以鎖定。楊員將其特徵謹記心中，巡邏守望時不斷留意，終於在休假途中巧遇嫌犯，成功通報同仁查緝到案。

今年3月份及8月份在長治鄉德新路上某木材工廠前後共發生2起馬達、鐵棍等物品遭竊案件，被害人計約損失新臺幣數千元。

屏東警分局德協派出所警員楊宇澤受理後，立即調閱轄區周遭各路口監視器畫面，發現上述2案之嫌疑人應屬同一人，均是騎乘機車且後方附掛拖車，且面容研判約60多歲之男子，但因竊嫌所騎乘之機車車牌均遭附掛拖車遮蔽，苦苦無法查得該竊嫌的確切資料。

但楊員將該名嫌疑人特徵謹記在心，不論是巡邏、勤區查察或守望等勤務都會特別巡視是否有相同特徵之機車，期能盡早將竊嫌查緝到案。

日前楊員休假外出時，突然發現前方機車特徵與所追緝之車輛相同，再進一步觀看駕駛人身形、穿著亦與嫌疑人相符，因此楊員立即尾隨其後，並立即請求所內同事前來支援，最終在長治鄉德新路段將這名男子攔下，比對無誤後將64歲許姓男子帶返所說明，全案依竊盜罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

分局長林明波表示，案件發生至破案雖事隔約半年，但仍是將竊嫌查緝到案，顯示同仁緝而不捨的精神以及對案件負責用心的態度，值得肯定！同時也呼籲民眾應提升加強物品防竊措施，警方則會持續以行動守護治安，用心打造安全、安心的環境。