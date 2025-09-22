樺加沙侵襲屏東1700戶停電　台電出動142人、121工程車搶修

大陸中央氣象台預報指出，強颱「樺加沙」中心今（23）日早晨5點鐘位於廣東省陽江市東偏南方向約750公里的南海北部海面上，預計將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，並於24日在廣東深圳到徐聞一帶沿海登陸，登陸後轉向偏西方向移動，強度逐漸減弱。