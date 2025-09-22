樺加沙侵襲屏東1700戶停電　台電出動142人、121工程車搶修

▲樺加沙侵襲屏東1700戶停電，台電出動142人、121工程車全力搶修，已復電9成3。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）
記者陳崑福、柯沛辰／屏東報導
樺加沙颱風造成屏東地區一度停電達1700戶，經台電動員142位工程人員、出動工程車121輛全力搶修，截至今日（22）晚間18時已有1590戶恢復供電，復電率9成3，尚餘110戶停電，台電屏東區處持續搶修中。
台電屏東區仇忠銘處長表示，造成停電災情的主要原因是強陣風吹斷配電線路，仍請停電民眾耐心等候電，台電持續全力搶修中。
台電屏東區處提醒民眾，隨著颱風增強，配電線路受害的災情會隨而增加，請民眾儘量減少外出，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電的意外。
台電也感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾，以及關心台電電力搶修進度的各級政府及民意代表們，但由於電力的搶修必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，來安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有民眾耐心等候，多予體諒。
另台電籲請若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。
