快訊／樺加沙陸上颱風警報解除　今全台雨勢未歇

▲樺加沙。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

強颱樺加沙持續影響台灣，隨著本島陸續脫離暴風圈，中央氣象署今天上午8時30分解除陸上颱風警報，但受外圍環流影響，今天各地仍有明顯雨勢，預計晚間解除海上颱風警報。

根據氣象署資訊，樺加沙今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約350公里之處，以每小時20公里速度，向西北西進行，中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。

降雨警戒：花蓮縣、台東縣。

海上警戒：台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署指出，樺加沙颱風過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西進行，恆春半島已脫離其暴風圈，對台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面仍構成威脅。

氣象署統計，21日0時至今天上午8時出現較大累積雨量包括屏東縣泰武422毫米、宜蘭縣翠峰湖411.5毫米、花蓮縣天祥390毫米、台東縣向陽343毫米、新北市福山288毫米、桃園市拉拉山258毫米、台中市審馬陣242毫米、南投縣林試畢祿溪238.5毫米、高雄市南天池217.5毫米；較大陣風在蘭嶼有13級、彭佳嶼11級、恆春10級。

氣象署表示，今天東半部、恆春半島、高屏山區有持續大雨或豪雨，尤其東部、東南部、東北部、高屏山區有局部豪雨等級以上降雨機率，西半部也有短暫陣雨。

氣象署指出，周三水氣稍減少，東部、東南部、恆春半島降雨較明顯，有大雨或局部豪雨機率，其他地區降雨較局部；周四高壓伸展，東部、東南部、恆春半島降雨變較局部和短暫，其他地區以午後雷陣雨為主；周五起東部、東南部和恆春半島有零星降雨，午後新竹以南、北部山區有局部短暫雷陣雨。

受颱風及其外圍環流影響，氣象署也說，今、明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。