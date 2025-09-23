樺加沙海警估今晚解除　最快明天上午減弱為中颱

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

強颱樺加沙持續影響台灣，受外圍環流影響，今天各地仍有明顯雨勢，中央氣象署預計晚間解除海上颱風警報。樺加沙未來將朝西北西往廣東海面前進，並在明天上午至中午有機會減弱成中度颱風。

根據氣象署資訊，樺加沙今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約350公里之處，以每小時20公里速度，向西北西進行，中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑120公里。

氣象署簡任技正伍婉華指出，樺加沙暴風圈已經離開恆春半島，氣象署今天上午8時30分解除陸上颱風警報，其未來將朝西北西往廣東海面前進，並在明天上午至中午有機會減弱成中颱，預計今天晚間就會解除海上颱風警報。

她表示，昨天到今天是降雨最明顯的時候，隨著環流不斷移入，有些雲系過了山脈仍在西半部產生降雨，且旺盛對流雲系移入容易有瞬間強降雨等劇烈天氣。

伍婉華表示，昨天至今天宜花、台東地區及屏東山區累積雨量達300毫米，新北、桃園也有200毫米。今天白天降雨仍明顯，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區雨勢預計傍晚緩和，花東地區及高屏山區降雨依舊，但較大雨勢範圍縮小。明天外圍環流持續影響，花東及恆春降雨仍明顯。

她也提醒，今天花蓮山區及台東山區仍有大豪雨或超大豪雨出現，花東地區及高屏山區也有豪雨機率。

她指出，今天上午高雄沿海強陣風增強至8至9級，今天新竹以北、台中、南投、高屏沿海及澎金馬也有平均風力6級、陣風8級機率。另也提醒，台灣海峽、巴士海峽及東南方海面仍有6米浪高，台東及屏東濱海中午前仍發布巨浪告警，有6米以上浪高，預計今晚到明天才會緩和。

伍婉華也說，目前菲律賓東方海面仍有熱帶擾動在消消長長，其中有一個系統逐漸成形，受高壓較強影響，預計往菲律賓移動，直接影響台灣機率不高。