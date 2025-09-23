　
政治

傅崐萁棄選國民黨主席　真正布局曝光

郝龍斌（左）在選戰開跑的首個週末，就找盧秀燕（右）同框吃播，表明會找盧協助黨務。（翻攝郝龍斌臉書）

▲郝龍斌（左）在選戰開跑的首個週末，就找盧秀燕（右）同框吃播，表明會找盧協助黨務。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一度考慮參選的國民黨團總召傅崐萁，最後並未登記。黨團人士透露，傅曾向羅智強曉以大義，指每個月黨務開銷相當沉重，盼羅打消參選念頭未果。本刊掌握，傅雖向黨團保證，不會要求大家在黨魁選舉做出一致投票，但也一度向藍委拉票，喊話看清局勢，一起助郝接掌黨機器。

選戰逐步白熱化，各陣營不只找票也忙著算票，過去一向被視為投票主力的黃復興黨部，去年整併走入歷史後，今年投票動向就格外引發關注。黨內推估，這次軍系可能入匭約有5萬至6萬票，過往黃復興在各縣市有自己的黨部、主委，投票也有一定的紀律，但如今被打散由各軍種校友會及軍友會掌握，不少黃復興幹部對現任主席朱立倫多所怨懟，早就揚言不支持朱的接班人馬角逐。

屏東議長周典論、彰化議長謝典林、前台東議長吳俊立等都已表態挺郝。

▲屏東議長周典論、彰化議長謝典林、前台東議長吳俊立等都已表態挺郝。

「黃復興左右選舉的時代已經過去了。」另有黨內人士持不同看法，認為黃復興黨部在2020年黨魁選舉，即使曾表態支持郝龍斌，也未左右當年江啟臣以最年輕世代當選主席的態勢，足見黨內本土派、自主黨員整合，仍是主宰黨魁勝負走向的關鍵。

值得一提的是，南部地區已傳出有黨員大戶，一口氣補繳了數千人近3年的黨費，甚至在黨費繳納期限從8月底延長至9月10日期間，代繳黨費數新增逾8千人，成為黨內話題。知情人士指出，雙北、桃園、台中、高雄等地，向來是黨員數額較多的區域，在投票實務操作上，代繳黨費操控人頭黨員，進而打造投票部隊，勢必衝擊黨主席選舉，但這次主席改選與黨代表選舉合併，補繳黨費不見得是為黨主席選舉，也有可能劍指中常委。

張榮味（圖）與郝龍斌有深厚私交，是挺郝派中的一大骨幹。

▲張榮味（圖）與郝龍斌有深厚私交，是挺郝派中的一大骨幹。

事實上，不光補繳黨費疑雲引發議論，各縣市都出現為競選黨代表請客吃飯、送禮等大踩選舉紅線之事。

一位熟悉黨內選舉的地方民代無奈地說，選舉歪風再起，「黨代表都在請客吃飯，完全解救了國內餐飲業的不景氣。」既然有人頭黨員或請客吃飯耳語傳出，甚至黨代表群組打開就可看到各式相關照片廣傳，地方黨部或黨中央應該進一步了解徹查，公開說明以正視聽，「正值民進黨執政不利，藍營好不容易度過大罷免，成功守住國會優勢，氣勢高昂之際，要慎防被綠營抓到小辮子大作文章，造成2026、2028大選的危機。」


封面故事／藍憂過度親中路線崛起　郝龍斌黨魁戰逆襲成黑馬
藍黨魁郝逆襲3／批柯變挺柯「郝」大髮夾彎　黨內質疑：很難自圓其說
藍黨魁郝逆襲／黨內憂過度親中路線成主調　郝龍斌躍升黨魁黑馬

09/22 全台詐欺最新數據

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

美日韓外長會談憂中國破壞台海穩定　外交部致謝：持續提升國防能力

高雄市府代清馬頭山2800噸廢棄物　柯志恩批：地方治理失能縮影

台灣人在英國被攻擊！司機乘客全冷眼　外交部出手了

再槓釋昭慧！他列5大點反轟高薪法師：道德綁架製造新的分裂

中央依《財劃法》減營養午餐補助　蔣萬安：事權未清不該恣意砍

雙城論壇緩辦有內幕？傳拒見王滬寧　蔣萬安批放話：太會編故事

2028韓國瑜、盧秀燕相爭？　郝龍斌：建立民主機制產生總統人選

又是你！苗栗縣長鍾東錦第二度財產申報不實　遭開罰72萬

批普發1萬增拒領是情勒綠支持者　羅智強：有腦的人都知道多此一舉

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

【送信驚魂】郵差遭家犬咬斷指！警急搜撿送醫接回

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／普發1萬設「拒領」喊卡　行政院：維持原有領取管道

傅崐萁棄選國民黨主席　真正布局曝光

卓榮泰見釋昭慧研議「拒領普發1萬」選項　溫朗東轟：已明顯不適任

又是你！鍾東錦財產申報二度不實　遭開罰72萬

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

普發1萬設「拒領選項」？　吳思瑤批擾民：多此一舉！

反對三重果菜市場強遷蘆洲！　林淑芬率議員里長赴內政部抗議

普發1萬政院研議「拒領」選項　學者轟偽善：情緒勒索支持者當沙包

台灣人莫名遭4英女圍毆！司機乘客全冷眼　外交部出手了

郝龍斌髮夾彎！　「批柯變挺柯」被質疑

嘆普發1萬卓榮泰陷「父子騎驢困境」　游盈隆：已錯失請辭最好時機

快訊／證實1成功嶺役男擊發步槍致臉部受傷　陸軍：正手術搶救中

雙演習整備台灣　29頁安全指引「小橘書」曝光

郝龍斌髮夾彎！　「批柯變挺柯」被質疑

郝龍斌髮夾彎！　「批柯變挺柯」被質疑

本刊調查，曾二度在黨魁選舉落敗的郝龍斌，雖聲勢大漲但也有二大軟肋，在黨內一片高喊世代交替，以及在野藍白合成為內部主流趨勢下，郝與民眾黨主席柯文哲因台北市政結下的恩恩怨怨，都成為郝的挑戰。

消失139年「幽靈船」船骸找到了！

消失139年「幽靈船」船骸找到了！

湯唯飛倫敦看秀手拿玫瑰花好搶鏡

湯唯飛倫敦看秀手拿玫瑰花好搶鏡

哈利合體梅根　她撞包伊凡卡13萬行頭搶鏡

哈利合體梅根　她撞包伊凡卡13萬行頭搶鏡

性騷師調查性侵師　他竟咆哮受害學生：為何申訴

性騷師調查性侵師　他竟咆哮受害學生：為何申訴

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

