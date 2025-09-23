傅崐萁棄選國民黨主席　真正布局曝光

▲郝龍斌（左）在選戰開跑的首個週末，就找盧秀燕（右）同框吃播，表明會找盧協助黨務。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一度考慮參選的國民黨團總召傅崐萁，最後並未登記。黨團人士透露，傅曾向羅智強曉以大義，指每個月黨務開銷相當沉重，盼羅打消參選念頭未果。本刊掌握，傅雖向黨團保證，不會要求大家在黨魁選舉做出一致投票，但也一度向藍委拉票，喊話看清局勢，一起助郝接掌黨機器。

選戰逐步白熱化，各陣營不只找票也忙著算票，過去一向被視為投票主力的黃復興黨部，去年整併走入歷史後，今年投票動向就格外引發關注。黨內推估，這次軍系可能入匭約有5萬至6萬票，過往黃復興在各縣市有自己的黨部、主委，投票也有一定的紀律，但如今被打散由各軍種校友會及軍友會掌握，不少黃復興幹部對現任主席朱立倫多所怨懟，早就揚言不支持朱的接班人馬角逐。

▲屏東議長周典論、彰化議長謝典林、前台東議長吳俊立等都已表態挺郝。

「黃復興左右選舉的時代已經過去了。」另有黨內人士持不同看法，認為黃復興黨部在2020年黨魁選舉，即使曾表態支持郝龍斌，也未左右當年江啟臣以最年輕世代當選主席的態勢，足見黨內本土派、自主黨員整合，仍是主宰黨魁勝負走向的關鍵。

值得一提的是，南部地區已傳出有黨員大戶，一口氣補繳了數千人近3年的黨費，甚至在黨費繳納期限從8月底延長至9月10日期間，代繳黨費數新增逾8千人，成為黨內話題。知情人士指出，雙北、桃園、台中、高雄等地，向來是黨員數額較多的區域，在投票實務操作上，代繳黨費操控人頭黨員，進而打造投票部隊，勢必衝擊黨主席選舉，但這次主席改選與黨代表選舉合併，補繳黨費不見得是為黨主席選舉，也有可能劍指中常委。

▲張榮味（圖）與郝龍斌有深厚私交，是挺郝派中的一大骨幹。

事實上，不光補繳黨費疑雲引發議論，各縣市都出現為競選黨代表請客吃飯、送禮等大踩選舉紅線之事。

一位熟悉黨內選舉的地方民代無奈地說，選舉歪風再起，「黨代表都在請客吃飯，完全解救了國內餐飲業的不景氣。」既然有人頭黨員或請客吃飯耳語傳出，甚至黨代表群組打開就可看到各式相關照片廣傳，地方黨部或黨中央應該進一步了解徹查，公開說明以正視聽，「正值民進黨執政不利，藍營好不容易度過大罷免，成功守住國會優勢，氣勢高昂之際，要慎防被綠營抓到小辮子大作文章，造成2026、2028大選的危機。」



