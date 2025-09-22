消失139年「幽靈船」船骸找到了！保存狀態極佳如航海時空膠囊

▲F.J. King號的「船舵」，歷經139年依舊完整。（翻攝wuaa.org）

經過近一個半世紀的等待，失蹤139年的「幽靈船」F.J. King號的沉船殘骸，近日終於被找到。研究人員表示，船隻保存狀態極佳，就像「航海時空膠囊」一樣，完整保留了當年沉沒時的物品與景象。

美國威斯康辛州水下考古協會（Wisconsin Underwater Archeology Association, WUAA）14日宣布，他們在密西根湖底發現F.J. King號的沉船殘骸，這艘木製帆船長144英尺、擁有三根桅杆，1886年9月15日在密西根湖的一場風暴中沉沒，從此成為湖面上最神祕的傳說之一。巧的是，協會宣布找到船骸當日，就是該船沉沒139週年紀念日前夕。

▲F.J. King號的甲板和鋼絲索具，保存完整，就像「航海時空膠囊」。（翻攝wuaa.org）

1886年，F.J. King號自密西根州駛往芝加哥途中，遇上深夜暴風，船長威廉格里芬（William Griffin）立刻下令全體船員棄船，搭乘救生艇逃生，親眼目睹滿載鐵礦石的帆船沉入湖底。雖然船員全數生還，但F.J. King號從此消失，成為當地著名的「幽靈船」。

根據《People》報導，威斯康辛歷史學會海事考古學家塔瑪拉湯姆森（Tamara Thomsen）指出，這艘船自1970年代以來一直是搜尋目標，但每次行動都無功而返，直到今夏才有所突破。

▲威斯康辛州歷史學會公布的水下影像，完整記錄 F.J. King號的甲板、桅杆與結構細節。（翻攝Wisconsin Underwater Archeological Association YouTube頻道）

▲FJ King號（右）的原始配置。（翻攝wikipedia）

研究人員布倫登貝洛德（Brendon Baillod）領導公民科學計劃，集結20名美國中西部歷史愛好者和學者，租用當地旅遊船，搭載DeepVision側掃聲納技術，於6月28日展開搜尋。令人驚訝的是，他們只花2小時便鎖定沉沒地點。

貝洛德坦言，原本大部分參與者都不抱太大希望，因為那艘船實在太神祕了。他回憶說：「當遙控潛水器（ROV）首次拍到船體的那刻，震撼到難以言表。我們是自1886年以來，第一批重新見到這艘船的人。」

▲研究團隊用DeepVision側掃聲納，捕捉到FJ King號的船骸。（翻攝wuaa.org）

▲研究人員創建F.J. King號的3D攝影測量模型。（翻攝wuaa.org）

貝洛德也透露，F.J. King號的船骸保存狀態極佳，宛如「航海時空膠囊」。他解釋，密西根湖冰冷的淡水環境，使這艘木製帆船免於海洋蠕蟲侵蝕，只有因撞擊湖底造成的損傷。船上仍保留著船舵、甲板與鐵絲索具，重現1886年最後一刻的場景，像是時間凍結了一樣。貝洛德強調，在F.J. King號航行的19年間，見證了美國工業化的重要時期，也凸顯五大湖在美國史上的關鍵地位。

研究團隊計劃在今秋提名F.J. King號列入《國家史蹟名錄》（National Register of Historic Places）。這不僅彰顯它在美國航海史上的地位，也有助於保護這處珍貴的水下遺址。貝洛德表示，這次發現不僅是考古學的勝利，更展現了公民科學的力量，透過科技與社區參與，讓「幽靈船」的故事終於重見天日，也為後人開啟窺探19世紀航海生活的窗口。



