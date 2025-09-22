　
社會 社會焦點 保障人權

性騷師調查性侵師　他竟咆哮受害學生：為何申訴

前主任祕書王學彥身為性平調查小組成員，詎料本身也涉性平事件。（東森新聞提供）

▲前主任祕書王學彥身為性平調查小組成員，詎料本身也涉性平事件。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

監院的報告也指出，戲曲學院因其特殊的權力結構與封閉性，學生對老師有高度依賴與服從，部分案件長期未被妥善處理。

這份由監委紀惠容、范巽綠所做的調查報告，發現早在2004年，該校學生就曾反映並向校方投訴，遭到狼師李菄峻性侵，校方卻一再包庇未妥適處理，教育部追蹤也無下文，導致李菄峻不斷利用特殊的權勢性侵學生。

前主任祕書王學彥帶團參訪，涉晚間帶女學生入房間性騷擾。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

▲前主任祕書王學彥帶團參訪，涉晚間帶女學生入房間性騷擾。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

報告中直指李菄峻曾在2003年於苗栗某採茶劇團的大通鋪，性侵14歲的住宿學生，學生申訴後，竟遭李菄峻質問「為何跟其他老師申訴？」

前主任祕書王學彥因性平被解聘後，仍帶學生到國外進行藝術參訪交流，還公然將活動行程貼臉書。（翻攝王學彥臉書）

▲前主任祕書王學彥因性平被解聘後，仍帶學生到國外進行藝術參訪交流，還公然將活動行程貼臉書。（翻攝王學彥臉書）

被害人透露，被調查小組詢問後出來不到20分鐘，就接到李菄峻的謾罵電話，甚至要求下跪道歉，在調查期間還要向李菄峻說「很對不起」；更離譜的是，事發20年，該名受害學生竟又勸說指控學生不要揭發李，可見傷害之深及對體制的不信任。

被害學生陳述慘痛經驗說：「宿舍性質大通鋪，所以男生都是跟老師一起睡，在半夜大家熟睡時逞慾，一開始覺得老師是不是夢遊，有幾次轉身去看老師，結果眼睛還跟我對眼看著…」受害生極力反抗，隔天排練時就明顯遭受言語、肢體霸凌。

監院調查直指，李菄峻從2002年就會以手搓揉或對學生強制口交，甚至在大通鋪有其他師生同住時，對學生性侵，有同學看不過去用腳阻擋，他就把同學的腳扳開，也曾藉故將學生帶回住所同住並性侵。李菄峻還會以暴力控制學生，受害者若在性侵過程阻擋或閃避，隔天就會被針對性地修理，面臨訓練量加重及更多打罵。

根據調查，李菄峻從小就是戲曲神童，且背景雄厚，該校青年劇團梁前團長是他乾媽，姑婆則是歌仔戲天王葉青，即使爆出踹學生的暴力事件，最後僅停職一年，直到2023年「#MeToo」運動爆發，受害學生才敢對外揭露，戲曲學院學生長期遭性罷凌事件才被揭開黑幕。本刊掌握，梁前團長不僅與調查成員的王學彥交情甚篤，甚至安排陳姓律師介入調查小組，四次性平調查結果均以證據不足未通過而簽結，形同是黑箱護航。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


新聞內幕／狼師性侵學生還能帶團導戲　戲曲學院涉包庇遭斷2.5億補助
戲曲學院護狼師3／補破網急懲4高層　戲曲學院挨控包庇回應了
戲曲學院護狼師／2任校長帶頭護航狼師　台灣戲曲學院擺爛遭斷補助2.5億

09/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

