日月潭萬人泳渡親友團達5萬　南投縣府辦祭典儀式祈求圓滿順利

▲日月潭萬人泳渡將登場，先於朝霧碼頭舉辦祈福儀式。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國際萬人泳渡將於9月28日登場，南投縣政府指出，除有2萬4736名泳者報名參加，親朋好友加油團也估計有5萬多人，因此依例在22日舉辦祈福祭典活動，祈求萬人泳渡平安、順利，一切圓滿。

本次祭典活動昨天在日月潭朝霧碼頭進行，由縣長許淑華擔任主祭，包括縣府教育處長王淑玲、縣議員石慶龍、魚池鄉長劉啟帆、埔里四季早泳會理事長蔡幸娟、立委馬文君服務處特助廖秋選、日管處科長黃韋杰、魚池鄉學校校長等縣府及相關單位代表都出席，眾人一起依循傳統儀式，祭拜、上香、宣讀疏文。

許淑華表示，今年日月潭泳渡的2萬4736名參加者，來自包括35個國家、地區，國際泳士有361位，還有130位身心障礙泳士。泳渡前一天，也將舉辦第11屆日月潭公開水域游泳錦標賽，國內菁英選手將在日月潭競技；親友團也有約5萬多人會來加油、打氣，無論住宿、用餐都將為週邊商家帶來經濟效益。

許淑華指出，縣府指導並協助主辦單位埔里四季早泳會做好各項準備工作，同時感謝日管處、魚池公所、學校等機關單位協力，從交通管制、水上救生、醫療療站設置，到申請空勤總隊待命，隨時啟動協助，讓每位參加泳渡的民眾能得到最安全的照顧，也希望民眾配合交通管制，讓活動過程一切順利。