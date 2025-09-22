塵封記憶重現！　《白牆與粉筆灰》揭台南30校白色恐怖案件

▲台南市政府文化局舉辦《白牆與粉筆灰》新書發表會，現場貴賓雲集，共同見證校園人權史。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

「2025台南人權月」延續核心精神，台南市政府文化局22日在東區「無有為書店」舉辦新書發表會，正式推出人權專書《白牆與粉筆灰：探索台南校園政治案件》，現場貴賓雲集。

包括國家人權博物館黃龍興組長、成大歷史系謝仕淵教授、台南社區大學林朝成校長、湯德章紀念協會黃建龍理事長、台南市文史協會莊永清監事，以及在地高中教師、學生與公民團體，共同參與這場關於記憶與見證的盛會。

文化局指出，《白牆與粉筆灰》由中山大學社會學系助理教授林傳凱撰寫，他長年研究白色恐怖，亦曾策劃台南人權月展覽。此書是國內首部系統性盤點戰後台南地區校園政治案件的專書，揭示30所學校發生的白色恐怖事件，受難者多為師生，其遭遇原本塵封，現今透過檔案與口述再度浮現，成為追求轉型正義的重要鏡子。書籍封面設計以打凸呈現受難者姓名，象徵記憶浮現、集體見證。

林傳凱表示，本書梳理戰後40年間台南各級學校的政治案件，從國小到大專院校皆涵蓋其中，許多校名是民眾熟悉的母校。他希望此書能成為教育工作者的「就地教材」，藉由公開政治檔案，讓被壓抑的歷史重返公共記憶，並啟發新一代的探索與對話。

文化局補充，新書發表後，將於本週六（9月27日）晚間7時在台南政大書城舉辦分享講座，邀請市民共同參與。相關資訊可透過「台南人權月」與文化局臉書粉專「藝遊台南」查詢。