造謠放颱風假　台南女高中生慘了...若涉《災防法》罰更重！

▲台南市某校學生盜用市長頭像散佈颱風假假訊息，教育局強調依法處理並加強校園宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一所校學生，21日晚上在社群平台Threads盜用市長頭像，發布「台南明天放！」等不實颱風停班課訊息，引起社會關注，教育局表示，學校已第一時間要求學生下架貼文，並完成校安通報，後續將提報學生獎懲委員會議處理，同時通知家長，並啟動輔導與法律責任教育。

教育局指出，警方已同步介入偵辦。依《災害防救法》第53條，若明知是假訊息仍通報，將處30萬以上、50萬元以下罰鍰；若散播謠言造成公眾或他人損害，更可能面臨3年以下有期徒刑、拘役或最高100萬元罰金。教育局強調，這起事件凸顯「學生開玩笑也可能觸法」，學校將透過輔導與課程，加強法治觀念與媒體識讀教育。

教育局進一步表示，社群媒體已是學生與市民日常交流的重要平台，但假訊息傳播不僅引發恐慌，更會影響公共安寧。市府將結合跨局處資源，透過課程、家長座談、宣導活動，全面強化學生與市民的網路素養與訊息辨識力。教育局再次呼籲，網路不是法外之地，無論學生或社會大眾皆應慎言，共同維護正向的數位環境。

據了解，該名涉案女高中生，22日已被台南市刑警大隊科偵隊傳喚到案說明，刑大初步認為涉嫌社維法63條第5項：「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，惟市府則認為可能涉嫌災害防制法第53條，這部分正由市府法制室研議中，因這兩項罪嫌之罰則差異性頗大，災防法罪責重得多，警方將待市府確認後再行函送法辦。另有網友同樣以冒用黃偉哲頭貼帳號在台PO文：「明天+後天，台南放！」，po文出來也受到網友強烈批擊，目前已關帳號，警方已一併偵辦。