樺加沙襲台！　台電台南區處196人戒備防颱搶修機具全數待命

▲台電台南區處完成抽水機測試及防水閘門措施，全力戒備強颱樺加沙。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強烈颱風「樺加沙」來襲，中央氣象署22日持續發布海上及陸上颱風警報，台電台南區處全力戒備，動員196名工程人員、57輛工程車、10輛吊臂車、29輛昇空車、51台發電機及41台抽水機，完成整備以確保颱風期間供電穩定。

台電表示，颱風來襲常伴隨強風豪雨，恐導致樹木倒塌、電桿傾斜或地下配電室進水，因此已加強樹修與線路清理，並針對轄區內各變電所展開巡視。位於低漥地區的運河、安順變電所，已設定防水閘門、堆放沙包並測試抽水機，力求將災害影響降到最低。

台電台南區處提醒，民眾應及早檢視防颱準備，尤其地下室易淹水的大樓應加強防護，並確實固定招牌、修剪樹枝及移除懸掛物，避免因強風吹落破壞電力設備。若不幸遇到電線掉落，務必立即通報台電，切勿自行觸碰，以防觸電意外。

台電指出，若颱風導致停電，將依「變電所—主幹線—分歧線—變壓器」原則進行搶修，並優先處理醫院、抽水站、通訊等重要設施。零星停電事故，民眾可透過「台灣電力APP」、台電官網「颱風停復電資訊」專區，或撥打1911客服專線、區處通報電話06-2160121回報與查詢。台電強調，搶修進度仍會受到風雨及交通影響，呼籲民眾耐心體諒，共同做好防颱準備。