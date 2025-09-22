　
風災重傷小如康復返校　市府持續關懷送暖

▲▼台南,風災,颱風,慰問,徐健麟,黃偉哲。（圖／台南市政府提供）

▲南市府副秘書長徐健麟偕將軍區長張介軍到小如家中探視，關心小如傷勢復原狀況及目前生活情形。（圖／台南市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

在7月強颱「丹娜絲」侵襲期間，台南12歲女孩小如，因天外飛來的鐵條插入顱內而受重傷。經過長時間治療與復健，小如終於康復，並在近日重新回到校園，恢復正常生活。

黃偉哲市長對這起意外深表關切，並在小如出院後，特別指派副秘書長徐健麟代表市府前往探視慰問，持續提供支持與關懷。

適逢中秋佳節前夕，市長黃偉哲再次請徐健麟親赴小如住家探望，帶去市府最真摯的祝福與溫暖。徐健麟代表市長致贈紅包與月餅，祝福小如能健康快樂地成長。他也親切地與小如及其家人閒話家常，關心她的身心狀況與校園適應情形。之前得知小如對繪畫有濃厚的興趣，徐健麟更親手書寫字畫相贈，鼓勵她繼續在藝術的天地裡發揮天賦。

▲▼台南,風災,颱風,慰問,徐健麟,黃偉哲。（圖／台南市政府提供）

▲▼徐健麟撰寫二幅字畫鼓勵小如平安健康成長，學業與未來發展都能馬到成功。

▲▼台南,風災,颱風,慰問,徐健麟,黃偉哲。（圖／台南市政府提供）

「看到小如能平安健康地回到家裡與校園，這就是最讓人欣慰的消息。」徐健麟表示，小如的勇敢與堅強，不僅讓家人安心，也溫暖了關心她的每一顆心。

小如的家人見到熟悉的市府人員再次到訪，難掩激動與感謝之情。他們感謝市府一路以來持續的陪伴與協助，也感謝奇美醫院醫療團隊的專業救治，讓小如能夠順利康復。家人並分享小如重返校園後的生活點滴，現場氣氛溫馨而感人。

▲▼台南,風災,颱風,慰問,徐健麟,黃偉哲。（圖／台南市政府提供）

▲小如開心地拿自己手繪的漫畫跟徐健麟分享。

徐健麟也向家屬轉達黃市長的關心，並保證市府、社會局及將軍區公所將持續追蹤關懷，提供必要協助，守護小如安心就學、快樂成長。

徐健麟受訪時表示，小如目前已康復返校，社工也持續追蹤她的復健進度與校園適應狀況，並與校方保持緊密聯繫，隨時提供心理與情緒支持。此外，針對本次風災，市府已全力投入災後復原，截至目前，慰助金發放總額超過12億元，除部分尚待確認的個案外，發放工作已百分之百完成；房屋修繕媒合也全數完成，僅剩少數住戶仍在考慮是否簽約，其餘均已完工或施工中。
 

風災重傷小如康復返校　市府持續關懷送暖

台南風災颱風慰問徐健麟黃偉哲

