管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

▲海委會主委管碧玲今(22日)出席「海洋素養與適能研討會」。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲，下同）

記者郭運興／台北報導

海委會主委管碧玲今(22日)出席「海洋素養與適能研討會」，致詞時提出3概念，分別是「海委會啟動中長期計劃推動海洋素養教育」、「最需要接受海洋素養教育的是中國領導人」、「海洋不是政治棋盤，海洋是生命基盤」。她直言，擺在眼前的現實是，中國想做「海洋大國」，台灣想做「海洋素養大國」，有海洋素養的領導人會了解，海洋不是可以犧牲的棋盤，沒有海洋素養大國做基礎，海洋大國會成為人類海洋的災難！

管碧玲表示，颱風來襲，一面防颱，一面還是正常上班，今天第一個行程，是出席由中央研究院永續科學中心、國立台灣海洋大學及future earth Taipei ocean working group共同舉辦的「海洋素養與適能研討會」，海洋素養（Ocean Literacy）指的是人們了解海洋與人類生活的緊密關係，並具備保護、永續利用海洋的責任感，內涵包括認知到海洋對氣候、經濟、文化與安全的影響，以及理解人類行為會如何反饋到海洋。

管碧玲表示，自己應邀致詞時，提出3個概念。第一「海委會啟動中長期計劃推動海洋素養教育」，海洋委員會國家海洋研究院去年做的調查，台灣人民只有31.9%對海洋知識有興趣，對於一個海洋國家而言，這樣的數字令人憂心，這也充分顯示：推動海洋素養教育不只重要，也有急迫性。

管碧玲指出，因此在就任之初，看到國海院取得了海洋科學序列OSS教材的授權，可以用於推廣海洋素養教育，立刻啟動了中長期計劃，爭取114到117年共3億9千4百萬元來推動海洋素養教育以及促進海洋產業人才升級。

管碧玲指出，執行以來，今年將完成400名OSS種子教師的培訓，持續在教育現場推廣海洋素養教育，在海洋產業的職能模型部分，已完成2項共通核心職能模型，六項職能基準，以及六項職能模型與單元。將持續發展課程並訓練種子教師，發展系統化在地化的訓練體系。

管碧玲提到，值得一提的是，今年更完成首批27名海洋無障礙服務人員的職能培訓，這是國內首創的專業職能模型，課程涵蓋風險管理、安全引導、特殊需求服務與實務演練。受訓學員通過課堂與實地測驗後，將於9月27日台灣無障礙海洋日投入服務，協助不同障別的民眾安全親海。

管碧玲直言，這不僅落實海委會「海洋有愛、親海無礙」的政策目標，也展現海洋產業在高齡化與多元需求下的新契機。

接著，管碧玲指出，自己當天帶來的第二個概念是「最需要接受海洋素養教育的應該是中國領導人」，自己領導海委會，因為同時領導海巡署，捍衛海疆職責所在，幾乎每日都在迎戰來自於對岸的威脅，讓她經常沈浸在海洋安全的系絡下思考問題。

管碧玲說，自己在準備致詞稿的時候，想到如果用海洋素養的角度來看台灣的海洋安全，得到的結論應該是，最需要接受海洋素養教育的應該是中國領導人！

管碧玲說，中國領導人如果有海洋素養，當聚焦中國沿海省份，就會超越傳統戰爭的角度，看到戰爭的代價更加具體而沉重，會想到福建、廣東、浙江，這些與台灣海峽毗鄰的地區，將成為直接受害者，沉船油污與化學污染會隨洋流迅速擴散，沿海養殖區與漁場遭到破壞，漁業大幅減產，當地居民的生計將遭受重擊。

管碧玲提到，更嚴重的是，污染物會進入食物鏈，透過魚類與貝類進入人體，引發中毒與長期健康風險。生物棲地的崩解，將不僅是生態的災難，更是對人類生存基礎的自我毀壞。

管碧玲指出，更進一步，這些省份正是中國製造業與出口的重鎮。台灣海峽一旦封鎖，航運中斷，原物料與能源運輸受阻，不僅會拖垮地方經濟，也會反噬全國產業鏈，動搖中國的經濟基盤。

管碧玲指出，社會層面上，數百萬漁民與勞工將失業，形成龐大的社會壓力與治理風險。由於經濟受挫與食安問題，地方不穩定性將顯著升高。

管碧玲也分享，第三個概念是「海洋不是政治棋盤，海洋是生命基盤」，有海洋素養的領導人會了解：海洋不是可以犧牲的棋盤，而是養育十四億人民的生命基盤，沒有海洋素養大國做基礎，海洋大國會成為人類海洋的災難！

最後，管碧玲強調，她致詞鼓勵大家「不過，這是我的異想世界，擺在眼前的現實是：中國想做「海洋大國」，台灣想做「海洋素養大國」，所以，我的結論是透過大家的努力，我們將成為世界上文明的國家」。