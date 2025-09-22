樺加沙來勢洶洶！他一早被警報吵醒「看窗外嚇壞」：拜託快遠離

▲富岡漁港出現驚人大浪。（圖／yu_yu_billy授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「怪物等級」強烈颱風樺加沙暴風圈，預估今（22）日中午前觸陸，今、明天影響台灣最劇烈。就有網友一早就被警報驚醒，而窗外的景象更讓他不寒而慄，連忙祈求颱風快快遠離。

台東富岡一名網友稍早在Threads發文，表示一早就被警報嚇醒，警報中提醒他的所在地沿岸，將出現6米以上巨浪，務必遠離沿岸地區。

而他驚醒後，看到窗外的景象更直呼嚇人，「浪也太大了啦！甚至沒有進來餒，拜託～快快遠離！」

▲他一早收到警報簡訊。（圖／yu_yu_billy授權引用）

氣象署指出，樺加沙颱風暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅，此颱風未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

另外，氣象署簡任技正伍婉華則表示，樺加沙最快中午前觸及恆春陸地，未來近中心最大風速可能達每秒60公尺，上次同樣強度的颱風為2018年的「山竹」，七級暴風圈半徑也將再擴大至350公里，預計今天白天到明天上半天，通過南邊到西南邊海面時強度最強，後續移動到南海也可能仍是強颱等級。

▼颱風來勢洶洶。（圖／yu_yu_billy授權引用）