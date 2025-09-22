樺加沙直撲廣東！多縣市預告「五停」　高鐵後天全日停運

▲中國大陸預測的樺加沙颱風路徑。（圖／翻攝自大陸中央氣象台）



記者蔡紹堅／綜合報導

強颱「樺加沙」還在持續增強，並可能在未來兩天從廣東沿海一帶登陸，附近城市嚴陣以待，包含江門、珠海、中山等都已經宣布或預告「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）。

大陸中央氣象台預估，樺加沙22日穿過巴士海峽後，將於23日凌晨進入南海東北部海面，後向西偏北方向移動，並逐漸向廣東中西部至海南島東北部一帶沿海靠近。

大陸中央氣象台認為，樺加沙在廣東登陸的可能性大，且登陸強度將是「強颱風級」到「超強颱風級」，建議華南沿海地區的公眾需提前做好防颱風準備，提高警惕，全力應對樺加沙帶來的強風雨影響。

廣東多個沿海城市都已經宣布或預告「五停」，其中，江門市表示，全市所有托兒所、幼兒園、中小學校、中等職業學校、技工院校和各類教育培訓機構於23日起實施停課。請各寄宿制學校（機構）於22日下午有序安排學生回家，當晚不得在校留宿。其他四停（停工、停產、停運、停業）措施，預計於23日19時起實行，具體以後續通告為準。

陽江市表示，受颱風影響期間，陽江將根據受影響程度視情採取「五停」防颱風措施的一項或多項措施，請市民密切關注氣象預警信息，做好防風防水浸準備，儲備應急物品、食物，加固門窗和懸掛物。各機構、場所和生產經營單位等根據防風指令做好“五停”準備，高風險區域人員提前撤離到安全區域。

珠海市表示，珠海24日可能受影響採取「五停」措施，請市民密切關注氣象預警信息，做好防風防水浸準備，儲備應急物品、加固門窗和懸掛物，各企業做好停工準備，地下空間的商鋪、居住人員提前撤離到安全區域，做好各項颱風防禦準備。

中山市21日晚間特別提醒市民，9月24日該市可能受天氣影響採取「五停」措施，請市民提前做好巨災防禦準備。

深圳市應急管理局防災減災處（地震處）處長王常效也說，樺加沙可能是自2018年山竹之後影響深圳最強的颱風，目前全市已啓動應急機制，各部門正有序開展各項防風防汛工作，目前全市計劃轉移安置沿海、低窪地帶、工棚人員等約40萬人。

此外，鐵路也受到影響，大陸國鐵廣州局也在22日宣布，9月23日12時起，廣東省內高鐵及普速列車開始逐步停運，停運範圍隨颱風影響動態調整；9月24日全天：廣東省內所有高鐵、普速列車停運；9月25日凌晨起：將根據颱風影響減弱情況，逐步恢復列車開行，具體恢復車次將動態更新。