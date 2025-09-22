科技結合考古　秦始皇帝陵用「數位方艙」搶救兵馬俑

▲西安秦始皇帝陵展出的兵馬俑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／西安報導

近年來，科技技術已經融入陝西考古勘探、文物修復與活化展示當中，特別是在秦始皇帝陵博物院，數位科技的應用，不僅提高了文物保護的效率與精準度，也為觀眾帶來新的觀展體驗。

在兵馬俑的保護性修復中，「數位方艙」的引入徹底改變搶救文物的時效。這個透明的玻璃房作為現場保護修復實驗室，將以往陶俑殘片從發掘現場運抵實驗室的時間，從約6小時大幅壓縮至1小時以內。艙內精準調控的溫濕度環境，為文物提供了至關重要的「生命支持系統」，為後續精細修復贏得黃金時間。

在數位方艙內，考古人員利用高精度雷射掃描技術，對每一塊殘片進行毫米級的3D數據採集。通過對大量殘片的智慧配對和虛擬修復，大幅提升實體修復的效率和準確率。

秦始皇帝陵博物院研究館員蘭德省提到，在保護修復過程中，通過資訊化的提取與建模，可以進一步對缺失的殘片進行3D列印，將復合件暫時貼合到秦俑身上，等待日後找到原始殘片再進行替換。

▲▼秦始皇帝陵用「數位方艙」搶救兵馬俑。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，高精度顯微技術也在文物分析上另有用處。考古人員借助超景深顯微鏡等設備，清晰識別出兩千多年前製陶工匠留下的指紋，通過對已修復的40多件陶俑上提取的100多枚指紋進行形態學分析和大數據比對，已初步勾勒出秦代工匠群體的輪廓，確認主力為成年男性，但也存在未成年人。

新科技同樣應用到文物的陳列展示，例如，博物院採用全景拍攝技術，製作了超高精度的兵馬俑坑數位模型，遊客透過螢幕不僅能看清每一尊陶俑的面部細節、衣紋走向，還能切換不同視角觀察坑內布局。

人工智慧（AI）技術的應用，則讓「殘缺」的文物得以重現，通過分析同時期陶俑的色彩、紋樣，AI可精準復原彩繪陶俑的原始樣貌，既避免了直接修復對文物的損傷，又讓遊客得以窺見秦代陶塑藝術。

▼秦始皇帝陵遊客如織。（圖／記者陳冠宇攝）