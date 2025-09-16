　
大陸 大陸焦點 特派現場

青藏高原「秦代刻石」確認是真跡　反映秦人勇探崑崙山採藥

▲秦代刻石遺跡。（圖／翻攝新華網）

▲秦代刻石遺跡。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

青海省果洛藏族自治州日前發現一處罕見的「秦代刻石」，近日才經大陸國家文物局確認為真跡，這不僅是大陸目前唯一存於原址的秦代石刻，也是海拔最高的一處。考古專家指出，這方名為「尕日塘秦刻石」的發現，具有重要的歷史、藝術與科學價值，並顯示秦人早在兩千多年前便已勇敢深入崑崙山區域採藥，留下文明足跡。

▲尕日塘秦刻石所在地。（圖／翻攝新華網）

▲尕日塘秦刻石所在地。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，該刻石位於青海省瑪多縣扎陵湖北岸坡地，2020年由青海師範大學科考隊首次發現。2025年6月，中國社會科學院考古研究所研究員仝濤發表文章，提出這是秦始皇遣使「采藥崑崙」的實證，引發學界熱議。

大陸國家文物局之後遂成立專班，邀集古文字學、考古與石質文物保護等多領域專家，兩度赴現場勘查並召開論證會，最終，確認該刻石屬於秦代。

大陸國家文物局文物古蹟司司長鄧超指出，刻石文字顯示明顯鑿刻痕跡，採用當時常見的平口工具完成，經元素分析，排除了現代合金工具新刻的可能，刻痕內部亦含長期風化痕跡，「這項研究透過系統科技手段為古代石刻斷代驗真，開創了全新範式。」

青海師範大學教授侯光良回憶稱，從陝西咸陽到扎陵湖，現代公路里程達1400公里，更何況在交通不便的秦代。此次發現不僅展現秦人跨越險峻高原的勇氣，也成為中華文明多元一體的重要見證。

09/15

青藏高原「秦代刻石」確認是真跡　反映秦人勇探崑崙山採藥

