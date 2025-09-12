勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國　考古證據現世！大量青銅戈出土

▲浙江紹興亭山遺址群出土的青銅戈。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

春秋末期的吳越爭霸故事廣為流傳。《史記·越王勾踐世家》記載，公元前494年越王勾踐戰敗於夫椒，後請降求和，並展開「臥薪嘗膽」的復國歷程。過去人們常認為，吳王夫差因剛愎自用而錯失徹底消滅越國的良機。不過，最新考古成果顯示，這段歷史或許比傳說更為複雜。

《央視》報導，湖北荊州2020年出土的戰國竹簡「棗紙簡」記載，夫差放過勾踐是出於權衡，其一，遠征會稽山道險補給困難；其二，吳國精銳在連年征戰中損失嚴重，即使決戰勾踐殘餘的八千精兵，也未必穩操勝券。夫差遂轉向北上，修築邗溝，打通長江與淮河，不僅助他在「黃池會盟」中角逐中原霸主，還成為日後勾踐揮師北上的要道。

同時，越國則在越王勾踐的帶領下積蓄實力、重建國力，被後世稱為「臥薪嘗膽」忍辱待機。2024年，浙江紹興亭山遺址群出土大量春秋晚期至戰國早期青銅兵器與農具，其中刻有「戉」字鳥篆銘文的青銅戈尤為重要，印證了勾踐「十年生聚，十年教訓」的復國準備。

此外，考古學家還在當地首次發現由坡塘、雲松、黃廟三座古壩組成的梯級水庫系統，既能防洪亦能灌溉，為越國農業與軍事力量提供強大支撐。

最終，越國在公元前473年滅吳，吳越大地走向融合。考古人員2022年在蘇州金城新村遺址發現同時帶有吳、越、楚風格的器物，證實史籍所載越國遷都姑蘇、楚國進佔吳越故地的史實。

而在出土的殘缺陶筒瓦上，更發現篆體「右」字戳印，代表秦代中央工官「右司空」，進一步證明秦一統後在會稽設治，管轄東南舊地。這些新發現不僅重現了勾踐復國的歷史圖景，也讓「臥薪嘗膽」的傳說有了實證依據。