大陸 大陸焦點 特派現場

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國　考古證據現世！大量青銅戈出土

▲浙江紹興亭山遺址群出土的青銅戈。（圖／翻攝央視）

▲浙江紹興亭山遺址群出土的青銅戈。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

春秋末期的吳越爭霸故事廣為流傳。《史記·越王勾踐世家》記載，公元前494年越王勾踐戰敗於夫椒，後請降求和，並展開「臥薪嘗膽」的復國歷程。過去人們常認為，吳王夫差因剛愎自用而錯失徹底消滅越國的良機。不過，最新考古成果顯示，這段歷史或許比傳說更為複雜。

▲浙江紹興亭山遺址群出土的「戉」字戈殘部。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，湖北荊州2020年出土的戰國竹簡「棗紙簡」記載，夫差放過勾踐是出於權衡，其一，遠征會稽山道險補給困難；其二，吳國精銳在連年征戰中損失嚴重，即使決戰勾踐殘餘的八千精兵，也未必穩操勝券。夫差遂轉向北上，修築邗溝，打通長江與淮河，不僅助他在「黃池會盟」中角逐中原霸主，還成為日後勾踐揮師北上的要道。

同時，越國則在越王勾踐的帶領下積蓄實力、重建國力，被後世稱為「臥薪嘗膽」忍辱待機。2024年，浙江紹興亭山遺址群出土大量春秋晚期至戰國早期青銅兵器與農具，其中刻有「戉」字鳥篆銘文的青銅戈尤為重要，印證了勾踐「十年生聚，十年教訓」的復國準備。

此外，考古學家還在當地首次發現由坡塘、雲松、黃廟三座古壩組成的梯級水庫系統，既能防洪亦能灌溉，為越國農業與軍事力量提供強大支撐。

最終，越國在公元前473年滅吳，吳越大地走向融合。考古人員2022年在蘇州金城新村遺址發現同時帶有吳、越、楚風格的器物，證實史籍所載越國遷都姑蘇、楚國進佔吳越故地的史實。

而在出土的殘缺陶筒瓦上，更發現篆體「右」字戳印，代表秦代中央工官「右司空」，進一步證明秦一統後在會稽設治，管轄東南舊地。這些新發現不僅重現了勾踐復國的歷史圖景，也讓「臥薪嘗膽」的傳說有了實證依據。

09/11 全台詐欺最新數據

性侵女講師丟浴缸慘死！張嘉瑤判死20年未槍決　聲請再審遭駁回
轉錢給自己「帳戶被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了
陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！　手機暱稱曝
快訊／北市水塔腐屍指紋比對失敗　急採DNA查身分
于朦朧墜樓6疑點！窗外驚見「大片抓痕」　網疑遭逼潛規則
台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊曝光

河南發現中國最早木棺 距今8000多年隨葬骨笛同現世

河南發現中國最早木棺 距今8000多年隨葬骨笛同現世

河南省文物考古研究院最新公開，舞陽縣賈湖遺址在近期發掘中首次發現多座墓葬內含木棺，將中國木質葬具的出現年代提前至距今8000多年，比學界原認知的約6000年大汶口文化早期還早約2000年。考古人員在墓葬中也發現多支骨笛，其中一座墓更首次呈現「一墓五笛」現象，顯示賈湖遺址在樂器與喪葬制度研究上的重要地位。

浙江酒店內藏西晉千年古墓 遊客散步看到土丘墓碑才知

浙江酒店內藏西晉千年古墓 遊客散步看到土丘墓碑才知

陸41歲女研究員候選中科院院士 曾發現東亞首例滅絕古人類DNA

陸41歲女研究員候選中科院院士 曾發現東亞首例滅絕古人類DNA

千萬文物失竊後又延宕3年重修台南元和宮改選信徒控程序不公

千萬文物失竊後又延宕3年重修台南元和宮改選信徒控程序不公

秘魯管線工程挖到「千年古墓」　出土完整骨骸

秘魯管線工程挖到「千年古墓」　出土完整骨骸

古物文物考古越國吳越爭霸青銅戈勾踐夫差臥薪嘗膽

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

