iPhone 17標準版逆襲！意外熱賣「最夯顏色曝」　蘋果緊急增產

▲ 標準版iPhone 17意外受到消費者歡迎 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果iPhone 17系列最平價機型意外熱賣，越南零售商ShopDunk透露，自9月19日正式開賣第二天，標準版iPhone 17訂單量較去年iPhone 16基本款大增25%，部分顏色款式甚至一度缺貨。

據科技網站《The Information》報導，蘋果因應強勁預購需求，已要求供應商將標準版iPhone 17產量提升至少30%。《路透》更指出，蘋果在中國的兩大代工廠富士康及立訊精密被要求將標準版日產量提高40%。

《越南快訊》報導，當地零售通路Di Dong Viet也表示，iPhone 17銷售表現超乎預期，僅次於Pro和Pro Max機型，但領先超薄款iPhone Air。約8%消費者購買標準版，大部分選擇256GB紫色款，主要是從iPhone 11、12或13升級的果粉。

Di Dong Viet指出，「消費者想要搭載A19晶片的強大效能、更大螢幕和全新設計，但價格要比Pro更親民，標準版iPhone 17顯然形成獨特的客群定位。」

除了iPhone 11和13以外，近年來標準版在早期銷售中占比通常較低，Pro Max始終是需求主力。蘋果目前則未對銷售成績發表評論。