台南人好會買！新光三越小北門店「i17戰況曝」　剩Air有貨

▲目前僅剩iPhone Air還有貨。（圖／翻攝自FB／新光三越 台南小北門店）

記者鄺郁庭／綜合報導

iPhone 17系列日前開賣，吸引想換機的民眾搶新機。「新光三越 台南小北門店」就在粉專曝光最新戰況，分享iStore的供貨狀況表，可以看到目前i17、i17 Pro Max、i17 Pro全都沒貨，僅剩iPhone Air還有貨。貼文引發熱論，「不管有沒有貨，我只知道我口袋什麼都沒有」、「昨天去逛，在此店外隔著玻璃看～很誇張。」

「新光三越 台南小北門店」貼出供貨狀況表，可以看到目前僅剩iPhone Air還有貨，包括256GB（3萬6900元）的天藍色、淺金色、雲白色、黑色；512GB（4萬3900元）的淺金色、黑色；1TB（5萬900元）的天藍色、淺金色、雲白色、黑色，其他機型全都沒貨了。

貼文引發討論，「不管有沒有貨，我只知道我口袋什麼都沒有」、「看來Air過陣子價格會跳水」、「越來越多好評測，Air後勢看翹」、「29800應該會賣很好」、「還好前天去買搶到一台紫色～～～超開心」、「昨天去逛，在此店外隔著玻璃看～很誇張。」

據了解，新光三越全台第16家分店、台南第3家據點「台南小北門店」，本月26日才要正式營運，但試營運期間銷售i17成績驚人。