逛蘋果旗艦店！他嚇歪「iPhone 17全沒上鎖」　店員一句話驚呆了

不少人會到蘋果直營店體驗新機觸感，而一名網友直擊信義A13店，iPhone 17展示機全系列可自由把玩，竟然完全沒有防盜鎖鏈，讓他驚呼「Apple真的是大心臟」。文章引發熱議，網友指出偷走也沒用，會被遠端鎖死變磚塊，甚至有人現場問店員，對方笑回「因為相信台灣人」。

一名網友在Threads表示，蘋果信義A13店人潮洶湧，若是預約取機或打算現場購買，都必須乖乖排隊；但若只是單純參觀，則能直接入場逛逛，店內擺放一整排iPhone 17全系列，各種容量、顏色通通能摸到飽。

不過，令原PO感到驚訝的是，這些展示機居然沒有任何固定裝置、沒有鎖鏈、沒有防盜器，看上去就是可以隨手拿走的狀態，讓他直呼：「Apple真的是大心臟，這樣考驗人性真的沒問題嗎？」

底下網友紛紛回應，「治安是台灣的驕傲，現在遠端就能鎖機，你偷走手機也沒用...變磚塊而已，全世界只有台灣和日本沒有鎖鏈」、「偷DEMO機根本就沒用，又不是查不出」、「有線綁著就感覺手機重量不真實」、「好像離開範圍後就變磚頭了」、「南港LaLaport也一樣沒上鎖哦」、「偷走也沒用，早前美國有地方暴亂，有很多展示iPhone被人拿走，然後人家Apple很快就把它們全部鎖機變磚塊」。

也有網友好奇官方為何不上防盜鎖鏈，索性現場直接問工作人員，得到了驚人答案，對方說「相信台灣人」。