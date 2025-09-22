川普關稅衝擊「東南亞這國最慘」　聯合國：恐損失250億美元

▲越南胡志明市街道。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

聯合國開發計畫署（UNDP）最新評估報告指出，川普政府8月7日開始課徵的20%對等關稅，可能讓越南對美出口銳減250億美元，降幅逼近2成，成為東南亞受創最慘重的國家。

UNDP印太地區首席經濟學家謝勒肯斯（Philip Schellekens）表示，在最糟糕情況下，關稅將讓越南對美出口「隨著時間推移下滑逾250億美元，占年度總額近1/5。」越南出口降幅預估達到19.2%，不僅是東南亞國家最大跌幅，也是該區域各國平均可能跌幅9.7%的2倍多。

相較之下，泰國對美出口預估減少12.7%、馬來西亞10.4%、印尼6.4%。若以美元價值來看，在整個東亞區域，只有中國所受到的衝擊比越南更大。

▲加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

美國貿易數據顯示，越南去年是美國第6大進口來源國，貿易總額高達1365億美元，主要商品來自跨國企業在當地設廠所生產的商品。根據越南數據，與7月相比，該國8月對美出口下滑2%，其中越南占有全球第2大供應國地位的鞋類產品更是重挫5.5%。

根據估計，出口重挫恐怕導致越南GDP減少約5%，不過實際衝擊可能需要耗費數年才會完全展現，也有機會因為出口商吸收部分成本、市場多元化、擴大內需消費而獲得緩解。

路透社指出，UNDP沒有評估透過越南「洗產地」轉運商品額外課徵的40%關稅影響，也未考慮美國目前仍實施的消費性電子產品關稅豁免。此類產品約占越南對美出口的28%，但即使豁免政策持續下去，越南損失仍可能高達180億美元。

越南財政部與工業部尚未回應，在越南設廠的Nike、Adidas、Puma等運動品牌均拒絕對此置評。