　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

拒認台灣護照！春秋航空不出票：堅持一個中國原則

▲▼春秋航空。（圖／CFP）

▲春秋航空。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸廉價航空公司春秋航空傳出從9月12日起不再接受中華民國護照購買境外航班，導致不少台灣旅客購票後出票失敗。

台商社群「台商太太新天地」22日發文，稱有群友反應，台灣人購買春秋航空從大陸前往境外航班（例如日本或柬埔寨），不管是在購票平台或是官網購買的機票，均被通知退票，原因是證件不符。

打電話詢問春秋航空後，得到的回應為，「自2025年9月12日開始，春秋航空公司僅接受中華人民共和國簽發或認可的護照購買機票，境外航班不能使用台胞證、也不能使用中國台灣簽發的護照購票。」

「台商太太新天地」也特別提到，上述的規定僅限境外航班，目前境內航班及兩岸航班仍然可以使用台胞證購票。

▼春秋航空稱堅持一個中國原則。（圖／翻攝台商太太新天地）

▲▼拒認台灣護照！春秋航空：堅持一個中國原則。（圖／翻攝台商太太新天地）

此外，臉書社團「台灣人在上海」也有人反映遇到此情況，有透過「攜程」購票的網友收到出票失敗的通知，理由是「春秋客服告知9月12日起中華民國簽發的台灣護照不能購票了，要中華人民共和國簽發的才可以訂票，目前無法協助出票」。

不過，也有網友直言，在搭乘國際航班且不轉機的情況下，依然可以使用台胞證購票，「反正春秋航空因為不願意付會員費，是自己的訂票系統，跟國際沒有連線。」

春秋航空是中國大陸的廉價航空公司，飛往日航等地的機票價格相當便宜，但為了節約成本，機上的座椅間距是出名的狹小，且多數航班的椅背都不能調整，甚至被不少網友嘲諷，「春秋你賣站票得了！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

感謝支持在這裡大鬧天宮！　蔡國強煙火秀致詞感言曝光再惹議

打不倒的機器人！　宇樹G1學會「反重力」　壯漢襲擊照樣瞬間起身

應酬遭老闆性侵！陸首認定「性侵工傷」　女子穿同件衣服出庭捍衛尊嚴

福建艦完成三機型起降訓練　陸專家：打擊範圍覆蓋第二島鏈

陸預報：樺加沙明登陸廣東沿海　強度將逐漸減弱

廣東民眾備戰「樺加沙」　貼玻璃移車...菜市場現搶購人潮

人夫嫖妓猝死　賣淫女衰被索賠557萬

推動經貿穩定發展　何立峰晤美國會代表團：中美元首通話共識為指引

隔年6訪華！董軍今會見美眾議員代表團　籲美務實改善兩軍關係

川習APEC會晤？　陸外交部曝「溝通之中」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

感謝支持在這裡大鬧天宮！　蔡國強煙火秀致詞感言曝光再惹議

打不倒的機器人！　宇樹G1學會「反重力」　壯漢襲擊照樣瞬間起身

應酬遭老闆性侵！陸首認定「性侵工傷」　女子穿同件衣服出庭捍衛尊嚴

福建艦完成三機型起降訓練　陸專家：打擊範圍覆蓋第二島鏈

陸預報：樺加沙明登陸廣東沿海　強度將逐漸減弱

廣東民眾備戰「樺加沙」　貼玻璃移車...菜市場現搶購人潮

人夫嫖妓猝死　賣淫女衰被索賠557萬

推動經貿穩定發展　何立峰晤美國會代表團：中美元首通話共識為指引

隔年6訪華！董軍今會見美眾議員代表團　籲美務實改善兩軍關係

川習APEC會晤？　陸外交部曝「溝通之中」

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

接棒中島美嘉！　徐若瑄登Billboard Live開唱「時間點曝光」

【台灣人都憑感覺唸XD】外國人學台語「變調規則」超崩潰！

大陸熱門新聞

人夫嫖妓猝死　賣淫女衰被索賠557萬

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

拒認台灣護照！春秋航空：堅持一中原則

iPhone相機島+螢幕=小米17系列？　陸網諷：抄作業很在行

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」！身份曝網跪了

陸網又破防！潤娥《暴君的廚師》陷辱華

蔡國強煙火炸喜馬拉雅山　專家籲嚴懲

金價屢創新高　江蘇「發現金礦逾5噸」引關注

新疆阿克蘇大壩80層樓高超越三峽 蓄水量可填滿6座天山天池

上海將建雷射核融合發電站　2045年營運「電價只有美國一半」

何立峰晤美國會代表團：以中美元首通話共識為指引

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

陸整治網路言論　點名「努力無用論」

陸預報：樺加沙明登陸廣東沿海　強度將逐漸減弱

更多熱門

相關新聞

中國春秋航空急撇清關係遭砲轟

中國春秋航空急撇清關係遭砲轟

一架由中國上海飛往日本東京的客機，日前在高空驚傳急降，引發乘客驚恐不已。事件主角是日本廉價航空「春秋航空日本」（Spring Airlines Japan）旗下編號IJ004航班，6月30日下午從上海浦東機場起飛，原定降落東京成田，卻於飛行途中突發異常，在短短10分鐘內從超過32,800英呎（約10,000公尺）的高空急速下降至約10,500英呎（約3,200公尺），所幸最終安全轉降至大阪關西機場，機上人員均安。

最強護照出爐！台灣「141國免簽」排行曝

最強護照出爐！台灣「141國免簽」排行曝

行李超2cm加收3181元！陸女狂吼：你很窮嗎

行李超2cm加收3181元！陸女狂吼：你很窮嗎

護照申辦網路預約9/30起暫停2週

護照申辦網路預約9/30起暫停2週

台灣護照好用　假貨2個月賣9本撈190萬

台灣護照好用　假貨2個月賣9本撈190萬

關鍵字：

春秋航空台灣護照中華民國護照

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面