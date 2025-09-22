拒認台灣護照！春秋航空不出票：堅持一個中國原則

▲春秋航空。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸廉價航空公司春秋航空傳出從9月12日起不再接受中華民國護照購買境外航班，導致不少台灣旅客購票後出票失敗。

台商社群「台商太太新天地」22日發文，稱有群友反應，台灣人購買春秋航空從大陸前往境外航班（例如日本或柬埔寨），不管是在購票平台或是官網購買的機票，均被通知退票，原因是證件不符。

打電話詢問春秋航空後，得到的回應為，「自2025年9月12日開始，春秋航空公司僅接受中華人民共和國簽發或認可的護照購買機票，境外航班不能使用台胞證、也不能使用中國台灣簽發的護照購票。」

「台商太太新天地」也特別提到，上述的規定僅限境外航班，目前境內航班及兩岸航班仍然可以使用台胞證購票。

▼春秋航空稱堅持一個中國原則。（圖／翻攝台商太太新天地）



此外，臉書社團「台灣人在上海」也有人反映遇到此情況，有透過「攜程」購票的網友收到出票失敗的通知，理由是「春秋客服告知9月12日起中華民國簽發的台灣護照不能購票了，要中華人民共和國簽發的才可以訂票，目前無法協助出票」。

不過，也有網友直言，在搭乘國際航班且不轉機的情況下，依然可以使用台胞證購票，「反正春秋航空因為不願意付會員費，是自己的訂票系統，跟國際沒有連線。」

春秋航空是中國大陸的廉價航空公司，飛往日航等地的機票價格相當便宜，但為了節約成本，機上的座椅間距是出名的狹小，且多數航班的椅背都不能調整，甚至被不少網友嘲諷，「春秋你賣站票得了！」