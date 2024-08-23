行李超2cm加收3181元！　陸女失控堵登機口還怒吼：你很窮嗎

記者廖翊慈／綜合報導

上海浦東機場一名女子21日搭乘春秋航空，因手提行李箱超過2公分，被地勤人員加收700元（人民幣，下同，約台幣3181元），令她心生不滿以致情緒失控，堵在登機口與地勤人員發生口角爭執。該女子還大吼，「大家都不要上飛機了啊！」

據《星視頻》報導，影片中，女子對著地勤人員大聲咆嘯，「這不是錢的問題，是你們對這件事情的態度有問題，你們春秋航空窮到這個程度了嗎？2公分！就多出這麼一點點！一定要跟我們收這700塊錢，你有必要嗎？」

該女子不等地勤人員回應，繼續說道，「我買你們的機票是最便宜的嗎？一定要我托運是不是？我就問你，這裡面是我的衣服，在飛機上冷了要穿的，還有我的電腦在裡面，你們讓托運嗎？」

▲女子與地勤人員發生口角爭執。（圖／翻攝自微博）

地勤人員態度堅決回覆該女子，「我現在跟妳說，整個航班的人，只要手提行李超過規定大小，都有被攔下來，我能放行妳嗎？妳說啊！我是按照公司規定把妳攔下來的。」

報導指出，最終該名女子在登機口爭執一段時間後，仍依照規定完成支付了相關費用，才讓航班準時起飛。

相關影片引起網友熱議，「可憐的小仙女，她以為航空公司是慈善機構吧」、「支持地勤，如果誰都通融那還得了」、「奧運那場比賽不就是快了0.01秒嗎？也沒超多少，為什麼不能並列金牌」。