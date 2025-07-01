萬米高空生死10分鐘！中國春秋航空急撇清關係遭砲轟

▲上海飛日本班機萬米高空急墜，機艙內氧氣罩全面落下。（圖／翻攝微博）



記者楊庭蒝／綜合報導

一架由中國上海飛往日本東京的客機，日前在高空驚傳急降，引發乘客驚恐不已。事件主角是日本廉價航空「春秋航空日本」（Spring Airlines Japan）旗下編號IJ004航班，6月30日下午從上海浦東機場起飛，原定降落東京成田，卻於飛行途中突發異常，在短短10分鐘內從一萬多公尺高空急速下降至約3200公尺，所幸最終安全轉降至大阪關西機場，機上人員均安。

多段乘客拍攝的機艙畫面顯示，事件發生當下，氧氣面罩突然落下，空服員用中日文不停廣播指示乘客冷靜配戴面罩。機艙內充斥乘客的喘息聲與驚慌情緒，甚至有人提前寫下「遺言」，交代銀行密碼，氣氛宛如災難電影現場。

據日本國土交通省初步調查，飛機疑似因增壓系統故障導致機艙失壓，觸發警報後由機長申請緊急降落，目前詳細原因仍在釐清中。

然而，事件曝光後卻意外點燃另一場風波。由於「春秋航空日本」名稱與中國的「春秋航空」相近，部分媒體與網友誤以為事故與中國春秋航空有關，中國春秋航空隨即在微博發表三則聲明，強調「春秋航空航班代碼為9C開頭，所有航班正常運作」，並稱有關故障報導為「不實資訊」。

這番「劃清界線」的言論非但未能平息誤會，反而引發中國網友群起撻伐。有網友批評，「賣票時說是一家人，出事了就撇清關係，沒臉沒皮」、「春秋航空不說清楚兩間公司的股權關係，只會說是假新聞，等著刪文道歉吧」、「這公關操作比機艙失壓還災難性」。

有網友指出，中國春秋航空曾在疫情期間將旗下日本子公司股份轉讓給日本航空，目前雖已非控股方，但仍保留約三成股權，雙方品牌形象與Logo亦極為相似。質疑其在危機時刻切割關係的做法，既不負責也不透明，形同搬石砸腳。