台灣護照太好用！2個月賣9本撈32萬　大陸犯罪集團跨海下訂

▲北檢指揮移民署等單位查獲劉慶昇等人涉嫌幫大陸犯罪集團申辦人頭假護照。（資料照／航警局提供）

記者劉昌松／台北報導

台灣護照因為享有多國免簽優惠，大陸犯罪集團在網路上重金收購，台灣男子劉慶昇得知後，除出售自己和妻子的人頭去申辦護照，還招募親友，以合成照片申辦假護照後，轉賣給大陸男子韋堅飛犯罪集團世界各國趴趴走，2個月至少賣出9本，獲利超過34萬元，台北地檢署8日依違反《護照條例》等罪起訴劉慶昇夫妻等7人。

台灣護照直到2023年底仍享有171國免簽、落地簽及電子簽待遇，但根據審計部報告，2024年4月底總數已減至166國，外交部曾對此表示，每個簽證待遇異動的個案情況都不一樣，無法一概而論，不排除與中國施壓有關。

事實上，大陸犯罪集團早就開始利用台灣護照當噱頭，在網路上以「說走就走」，「付費0風險，安全有保證」等口號打廣告，宣傳代辦台灣護照，而缺錢孔急的男子劉慶昇，在2023年8月3日透過Facebook社團得知，韋堅飛集團收購台灣護照，表示願意出售自己的人頭。

網路暱稱「K」的韋堅飛發現，劉慶昇的五官輪廓和自己近似，於是要劉慶昇提供照片，與韋堅飛自己的照片合成後，再傳給劉慶昇，拿到外交部領事事務局申辦護照，事後由新加坡籍集團女性成員Lee Yong Theng Brendan來台，交付劉慶昇美金7000元當報酬。

▲大陸網路上宣傳台灣護照獲多國免簽，申辦手續簡單。（資料照／航警局提供）

之後韋堅飛又發現，劉慶昇的老婆郭蕙君也長得像自己的妻子，因此再花美金7500元，取得郭蕙君合成照片申辦的假護照，劉慶昇食髓知味，開始找身邊缺錢的母舅等親友提供大頭照，供韋堅飛集團進行合成後，再去申辦護照。

過程中，韋堅飛曾持假護照飛往美加地區，被當地海關發現擋下，大陸籍女子魏志紅則因持這批假護照其中1本企圖從桃園機場入境時，被移民署發現，以現行犯逮捕送桃園地檢署偵辦起訴，原本在押的魏女在法院審理中逃亡通緝。

移民署懷疑有假護照集團，報請台北地檢署檢察官蕭永昌指揮，根據魏志紅的隨身證件與手機通訊，發現韋堅飛、劉慶昇等人，疑似在台申辦假護照數十次，雖大多被審核人員察覺有異，人頭接獲通知後神隱不出面說明，以至於未能成功取得假護照，但總計到10月為止，劉慶昇幫忙辦了至少9本假護照，獲利合計超過32萬元。

起訴指出，劉慶昇甘為犯罪集團的鷹犬，嚴重損害我國護照在國際間的公信，使我國苦心經營爭取的諸多國家免簽證優惠，可能因此遭到取消的高度風險，遭查獲後，竟故意將專門用來與韋堅飛集團聯繫的手機「投海滅證」，因此起訴相關涉案7名人頭中，特別請求法院對劉慶昇從重判刑，另有2本疑似假護照還在偵辦中，並對韋堅飛等4名陸籍、愛爾蘭、新加坡籍成員發布通緝。