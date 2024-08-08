　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣護照太好用！2個月賣9本撈32萬　大陸犯罪集團跨海下訂

▲臺北檢方指揮偵辦逮捕劉姓男子等8名犯嫌。（圖／航警局提供）

▲北檢指揮移民署等單位查獲劉慶昇等人涉嫌幫大陸犯罪集團申辦人頭假護照。（資料照／航警局提供）

記者劉昌松／台北報導

台灣護照因為享有多國免簽優惠，大陸犯罪集團在網路上重金收購，台灣男子劉慶昇得知後，除出售自己和妻子的人頭去申辦護照，還招募親友，以合成照片申辦假護照後，轉賣給大陸男子韋堅飛犯罪集團世界各國趴趴走，2個月至少賣出9本，獲利超過34萬元，台北地檢署8日依違反《護照條例》等罪起訴劉慶昇夫妻等7人。

台灣護照直到2023年底仍享有171國免簽、落地簽及電子簽待遇，但根據審計部報告，2024年4月底總數已減至166國，外交部曾對此表示，每個簽證待遇異動的個案情況都不一樣，無法一概而論，不排除與中國施壓有關。

事實上，大陸犯罪集團早就開始利用台灣護照當噱頭，在網路上以「說走就走」，「付費0風險，安全有保證」等口號打廣告，宣傳代辦台灣護照，而缺錢孔急的男子劉慶昇，在2023年8月3日透過Facebook社團得知，韋堅飛集團收購台灣護照，表示願意出售自己的人頭。

網路暱稱「K」的韋堅飛發現，劉慶昇的五官輪廓和自己近似，於是要劉慶昇提供照片，與韋堅飛自己的照片合成後，再傳給劉慶昇，拿到外交部領事事務局申辦護照，事後由新加坡籍集團女性成員Lee Yong Theng Brendan來台，交付劉慶昇美金7000元當報酬。

▲冒辦護照集團為招攬大陸人申辦護照所刊登廣告。（圖／航警局提供）

▲大陸網路上宣傳台灣護照獲多國免簽，申辦手續簡單。（資料照／航警局提供）

之後韋堅飛又發現，劉慶昇的老婆郭蕙君也長得像自己的妻子，因此再花美金7500元，取得郭蕙君合成照片申辦的假護照，劉慶昇食髓知味，開始找身邊缺錢的母舅等親友提供大頭照，供韋堅飛集團進行合成後，再去申辦護照。

過程中，韋堅飛曾持假護照飛往美加地區，被當地海關發現擋下，大陸籍女子魏志紅則因持這批假護照其中1本企圖從桃園機場入境時，被移民署發現，以現行犯逮捕送桃園地檢署偵辦起訴，原本在押的魏女在法院審理中逃亡通緝。

移民署懷疑有假護照集團，報請台北地檢署檢察官蕭永昌指揮，根據魏志紅的隨身證件與手機通訊，發現韋堅飛、劉慶昇等人，疑似在台申辦假護照數十次，雖大多被審核人員察覺有異，人頭接獲通知後神隱不出面說明，以至於未能成功取得假護照，但總計到10月為止，劉慶昇幫忙辦了至少9本假護照，獲利合計超過32萬元。

起訴指出，劉慶昇甘為犯罪集團的鷹犬，嚴重損害我國護照在國際間的公信，使我國苦心經營爭取的諸多國家免簽證優惠，可能因此遭到取消的高度風險，遭查獲後，竟故意將專門用來與韋堅飛集團聯繫的手機「投海滅證」，因此起訴相關涉案7名人頭中，特別請求法院對劉慶昇從重判刑，另有2本疑似假護照還在偵辦中，並對韋堅飛等4名陸籍、愛爾蘭、新加坡籍成員發布通緝。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
當林郁婷後盾！行政院：證據已蒐集好「法律面賽後進行」
快訊／午後雨彈來了　15縣市大雨特報
李洋6年前跟女友約會畫面曝光！
曾夜排買《哈利波特》太羞恥！　女主播：我竟是霸凌者書迷
抽血、斷髮用盡手段！印度女將金牌戰「超重150克」失格
LIVE／王齊麟再發聲「真的有點過分」　林郁婷進金牌戰！對手
對林郁婷比X遭出征　女拳手IG「改成不公開」
模仿全紅嬋「水花消失術」他頭破血流！　網傻眼：生命消失術

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開BMW停超商吸笑氣！28歲男拒攔查撞警車　慘遭破窗揪出上銬

10歲女童深夜賭氣離家　桃園暖心女警關懷勸返家

電子大廠員工考取3證照...開應召站賺黑錢　求情慘被法官打臉

車手黑吃黑害他被清算　砲灰男求情：我還欠詐團12萬

見機車鑰匙沒拔直接偷騎走　被攔查他認了：要騎去台大校園散步

變態「救援隊愛爸」棄養11喵星人　餓到大吃小...留滿屋屍骨

快訊／國1鼎金段「5車追撞」　散落物噴一地雙向大回堵

50倍價錢豪租農地！竟是環保蟑螂狂倒廢棄物　3砂石車司機被逮　

撞毀路邊3機車裝沒事秒快閃　警揪2肇逃駛駛最高罰3千

台灣護照太好用！2個月賣9本撈32萬　大陸犯罪集團跨海下訂

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

開BMW停超商吸笑氣！28歲男拒攔查撞警車　慘遭破窗揪出上銬

10歲女童深夜賭氣離家　桃園暖心女警關懷勸返家

電子大廠員工考取3證照...開應召站賺黑錢　求情慘被法官打臉

車手黑吃黑害他被清算　砲灰男求情：我還欠詐團12萬

見機車鑰匙沒拔直接偷騎走　被攔查他認了：要騎去台大校園散步

變態「救援隊愛爸」棄養11喵星人　餓到大吃小...留滿屋屍骨

快訊／國1鼎金段「5車追撞」　散落物噴一地雙向大回堵

50倍價錢豪租農地！竟是環保蟑螂狂倒廢棄物　3砂石車司機被逮　

撞毀路邊3機車裝沒事秒快閃　警揪2肇逃駛駛最高罰3千

台灣護照太好用！2個月賣9本撈32萬　大陸犯罪集團跨海下訂

蘋果公司要求微信抖音　配合封堵支付漏洞

郁方跟風買台積電「買錯股」！　大驚失色急求救營業員：被割韭菜

這次沒有平局　澳洲甘迺迪擊敗好友奪隊史撐竿跳首金

泰國前進黨遭解散！　前黨魁皮塔「禁止參政10年」

啦啦隊女神偶像是5566！首登《飢餓》圓夢見到王仁甫「興奮傳訊給媽」

澳洲曲棍球選手買古柯鹼被捕　向家人和隊友道歉

尼泊爾直升機墜毀！　5人死亡

富邦悍將與韓職起亞虎將交流比賽　李雅英回娘家應援

動物園15位奶爸父親節快樂　大象阿里「大便抗議→接受」多虧他

國泰航空集團H1賺36.13億港元　未來7年將投資逾千億港元

社會熱門新聞

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

高雄猴爬進好市多冷藏櫃　自標售價1萬

情侶拒開置物箱　遭警開罰1.62萬

被高中同學PUA淪砲友　高雄女1刀刺喉

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

阿兵哥人間蒸發47年　家屬聲請死亡宣告

每月起薪5萬？他上工1次下場關2年

鬼門開前1天失蹤！搜救犬尋獲新北嬤

不想當兵！桃園23歲男「躲在大陸」逾期不歸下場曝

快訊／上班注意！　國道公車、轎車追撞

25歲幣商遭搶「肉身攔車亡」　7惡徒起訴

超級100噸　東部海域首艘海巡新型巡防艇服役

16歲的吸一口　「販毒搶劫坐牢」害他14年

警遭山豬攻擊左腿縫6針　飼主鐵棒驅趕打死牠

更多熱門

相關新聞

李洋曬合照「戴資穎美翻了」　自拍神技被讚爆

李洋曬合照「戴資穎美翻了」　自拍神技被讚爆

「世界球后」戴資穎、「男雙金牌」李洋、王齊麟、「羽球一哥」周天成等，昨日搭乘長榮航空返台。出發前，李洋也曬出與戴資穎的合照，並感性地說「只想說聲妳辛苦了。」而這張照在網上掀起熱烈回響，大票網友盛讚，李洋的自拍技術超好，「小戴超級美」、「小戴這張好少女，大概18歲吧」。

轟綠營外交淪大內宣　羅智強對比：馬英九免簽增110國民眾最有感

轟綠營外交淪大內宣　羅智強對比：馬英九免簽增110國民眾最有感

護照免簽減少5國　外交部：不排除中國施壓

護照免簽減少5國　外交部：不排除中國施壓

護照免簽-5！非洲國家取消電子簽

護照免簽-5！非洲國家取消電子簽

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

關鍵字：

護照台灣護照免簽落地簽假護照護照條例照片合成

讀者迴響

熱門新聞

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

林郁婷11日金牌戰對手出爐！

快訊／瑪莉亞颱風今晨生成　9縣市大雨特報

林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

僅超重150克...角力女將金牌戰遭取消資格

刷客人載具「下秒跳出裸照」！店員尷尬了

高雄猴爬進好市多冷藏櫃　自標售價1萬

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面